Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre SETAO réalise la meilleure performance du marché des actions pour la seconde journée consécutive.

Pour la seconde journée consécutive, le titre SETAO (Société d'études et de travaux pour l'Afrique de l'Ouest) et spécialisée dans la construction, l'étude et le montage d'opérations complexes, réalise la meilleure performance du marché des actions à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 16 septembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur est passé de 875 FCFA la veille à 930 FCFA ce mardi 16 septembre 2025, soit une hausse de 6,29% en valeur relative et 55 millions en valeur absolue. Au 31 décembre 2024, la SETAO a réalisé un résultat net déficitaire de 348,195 millions de FCFA contre un résultat net déficitaire de 1,117 milliard de FCFA au 31 décembre 2023. La société n'a pas encore publié ses résultats au titre du premier trimestre 2025 ni ceux du premier semestre 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,29% à 930 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 4,71% à 10 995 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 3,40 % à 1 370 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 2,17% à 9 400 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (plus 1,72% à 1 480 FCFA).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 25 670 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 3 640 FCFA), Oragroup Togo (moins 6,28% à 1 865 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 3,97% à 2 300 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (moins 3,49% à 4 005 FCFA).

La valeur totale des transactions se retrouve au-dessous du milliard FCFA, passant de 1,527 milliard FCFA la veille à 923,779 millions de FCFA ce 16 septembre 2025.

La capitalisation du marché des actions a enregistré un repli de 3,329 milliards, se situant à 12 415,199 milliards FCFA contre 12 418,528 milliards FCFA la veille. Quant à celle du marché des obligations, elle est restée stationnaire à 10 912,835 milliards de FCFA.

L'indice BRVM Composite a légèrement régressé de 0,02% à 322,01 points contre 322,09 points la veille. Par contre, l'indice BRVM 30 se retrouve avec une hausse de 0,23% à 159,64 points contre 159,27 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige enregistre une progression de 0,32% à 136,25 points contre 135,81 points la veille.