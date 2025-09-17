Cote d'Ivoire: SITLA 2025 - Trois jours pour sublimer le pays et ses 31 régions

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana, a donné le ton du grand retour du Salon International du Tourisme et des Loisirs d'Abidjan (SITLA), attendu du 19 au 21 septembre 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. Il l'a annoncé, le 15 septembre 2025, lors d'un déjeuner de presse convivial et inédit, organisé à bord d'une balade lagunaire en compagnie de journalistes, d'influenceurs et de professionnels du secteur.

Suspendu depuis cinq ans en raison de la crise sanitaire, le SITLA revient avec des ambitions renouvelées : repositionner la Côte d'Ivoire comme une destination touristique incontournable. « Ce salon doit être une vitrine de l'excellence et du potentiel de notre pays », a rappelé le Ministre, invitant les acteurs publics et privés ainsi que les médias à s'unir pour faire de cette édition un succès.

Au-delà de la mise en valeur du patrimoine culturel, gastronomique et artisanal ivoirien, le SITLA 2025 s'ouvre à l'avenir en intégrant des thématiques d'innovation : intelligence artificielle, robotique, transformation digitale et tourisme 4.0. Chaque région de Côte d'Ivoire, au nombre de 31, sera mise à l'honneur afin de refléter toute la diversité et la richesse du territoire.

Un programme riche et accessible

Pendant trois jours, les visiteurs pourront profiter gratuitement d'un programme varié. Il s'agit entre autres de la cérémonie d'ouverture officielle ; des expositions et démonstrations ; des conférences et panels animés par des experts ; des formations spécialisées ; du village gastronomique et show culinaire ; des concerts, spectacles et animations loisirs ; du brunch "Sublime Côte d'Ivoire".

Soulignons qu'avec ce retour tant attendu, le SITLA ambitionne de devenir un carrefour de rencontres, d'échanges et d'opportunités, non seulement pour les acteurs locaux mais aussi pour les partenaires internationaux. Plus qu'un salon, l'événement se veut un symbole de renouveau et une projection vers l'avenir d'un secteur stratégique pour l'économie nationale.