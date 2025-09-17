Cote d'Ivoire: Éducation numérique - Le MENA reçoit 200 ordinateurs de la Fondation MTN-CI

La transformation digitale du système éducatif ivoirien franchit une nouvelle étape. Le Ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (MENA) a réceptionné, ce mardi 16 septembre 2025, un lot de 200 ordinateurs de bureau, offert par la Fondation MTN-CI. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé et de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de digitalisation de l'éducation.

Lors de la cérémonie officielle, la Directrice générale de MTN-CI, Mitwa Ng'ambi, a rappelé que ce don est le fruit des engagements pris lors de la table ronde de mobilisation du secteur privé organisée en avril dernier par le MENA. Selon elle, la vision de l'entreprise et celle du ministère ont trouvé un terrain d'entente autour d'un objectif commun : favoriser l'accès des élèves aux outils numériques.

Le Secrétaire exécutif de la Fondation MTN, Matenin Coulibaly, a précisé que ce projet s'étendra sur trois ans et prévoit la remise de 600 ordinateurs au total, dont ce premier lot constitue une étape déterminante.

Une action citoyenne saluée

Présidant la cérémonie, la Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, a salué cette initiative citoyenne. Elle a souligné qu'elle s'inscrit dans la droite ligne des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (EGENA), qui ont insisté sur l'importance de renforcer l'intégration du numérique dans l'enseignement.

Le matériel réceptionné sera déployé dans huit établissements secondaires de l'intérieur du pays. Ce déploiement intervient à un moment où le système éducatif ivoirien est marqué par une réforme curriculaire, l'introduction des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE) et la montée en puissance de l'alphabétisation numérique.

La mise en œuvre de la Stratégie nationale de digitalisation de l'éducation requiert une enveloppe globale de 220,7 milliards de francs CFA. À cet effet, la Direction des Technologies des Systèmes d'Information du MENA (DTSI), dirigée par Yenataban Koné, assure la coordination opérationnelle du projet afin de garantir l'atteinte des résultats attendus.

En recevant ce don, le MENA réaffirme son engagement à moderniser l'école ivoirienne et à offrir aux élèves comme aux enseignants des conditions d'apprentissage adaptées aux défis du XXIe siècle. L'initiative de la Fondation MTN-CI illustre la pertinence du partenariat public-privé comme levier de transformation du système éducatif national.