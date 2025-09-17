Cote d'Ivoire: Axel Emmanuel Gbaou - Un maître chocolatier au service du cacao ivoirien

16 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

Chevalier de l'Ordre national, Axel Emmanuel Gbaou incarne la nouvelle génération d'artisans qui valorisent le cacao ivoirien. Champion de Côte d'Ivoire et vice-champion d'Afrique de chocolat-pâtisserie, il s'est forgé une réputation grâce à des initiatives sociales et culturelles fortes.

Lauréat du Prix d'Excellence en 2020, il a formé plus de 3 000 femmes cacaocultrices, dans toutes les régions du pays, à transformer le chocolat dans leurs villages, une action menée en collaboration avec Netflix. Cette démarche constitue, selon lui, la reconnaissance la plus importante de son parcours : donner aux communautés productrices les moyens de créer de la valeur sur place.

Ses créations l'ont conduit sur la scène internationale : confection de chocolats pour la Coupe du monde au Qatar en 2022, invitation à l'Élysée par le Président français Emmanuel Macron... Autant d'étapes qui traduisent l'empreinte d'un artisan engagé.

Pour M. Gbaou, la décoration reçue de la Grande Chancellerie vient couronner un travail constant, à la fois artistique, social et identitaire : faire du chocolat un symbole de fierté ivoirienne.

