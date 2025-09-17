Cote d'Ivoire: Axel Emmanuel Gbaou - Un maître chocolatier au service du cacao ivoirien

Chevalier de l'Ordre national, Axel Emmanuel Gbaou incarne la nouvelle génération d'artisans qui valorisent le cacao ivoirien. Champion de Côte d'Ivoire et vice-champion d'Afrique de chocolat-pâtisserie, il s'est forgé une réputation grâce à des initiatives sociales et culturelles fortes.

Lauréat du Prix d'Excellence en 2020, il a formé plus de 3 000 femmes cacaocultrices, dans toutes les régions du pays, à transformer le chocolat dans leurs villages, une action menée en collaboration avec Netflix. Cette démarche constitue, selon lui, la reconnaissance la plus importante de son parcours : donner aux communautés productrices les moyens de créer de la valeur sur place.

Ses créations l'ont conduit sur la scène internationale : confection de chocolats pour la Coupe du monde au Qatar en 2022, invitation à l'Élysée par le Président français Emmanuel Macron... Autant d'étapes qui traduisent l'empreinte d'un artisan engagé.

Pour M. Gbaou, la décoration reçue de la Grande Chancellerie vient couronner un travail constant, à la fois artistique, social et identitaire : faire du chocolat un symbole de fierté ivoirienne.