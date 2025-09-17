Cote d'Ivoire: « Achetez un terrain en toute sécurité » - Une conférence essentielle pour démystifier le foncier ivoirien

L'Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a récemment accueilli une conférence sur les enjeux du foncier et de l'immobilier, animée par M. Allou Boigny Nobel, magistrat spécialisé et auteur de Achetez un terrain en toute sécurité en Côte d'Ivoire.

L'ouvrage, composé de 155 pages réparties en sept chapitres, fait office de guide pratique pour tout citoyen ou investisseur désireux de comprendre les règles, éviter les pièges, et sécuriser ses acquisitions foncières.

Son Excellence M. Junaid Jay Munir, Ambassadeur adjoint et Premier Conseiller des États-Unis, a prononcé un discours de bienvenue dans lequel il a souligné l'importance de rendre accessibles les normes juridiques liées au foncier à l'ensemble de la population.

M. Allou Boigny Nobel a présenté les enseignements clés de son livre. Il a expliqué les principes fondamentaux du droit foncier ivoirien, identifié les erreurs les plus fréquentes lors de l'acquisition d'un terrain, et exposé les mécanismes de résolution des conflits fonciers. Toute chose qui constitue un défi majeur dans le contexte local où les litiges sont nombreux.

Une séance de questions-réponses avec le public a permis de clarifier des points sensibles, de partager des expériences concrètes, et de répondre aux préoccupations liées aux documents fonciers, aux droits coutumiers, etc.

Dans un pays où les litiges fonciers représentent un frein sérieux au développement urbain, à l'investissement immobilier et au bien-être des populations, comprendre les rouages du système légal est indispensable. L'une des fonctions essentielles de cette conférence est de donner des outils aux citoyens pour éviter les escroqueries, les documents falsifiés, ou les situations où des terrains sont revendiqués par plusieurs parties.

Il faut signaler que l'immobilier et le foncier sont des secteurs clés pour le développement économique ivoirien. En effet, des transactions foncières sécurisées renforcent la confiance des investisseurs locaux comme étrangers, stimulent les projets de construction, l'aménagement urbain, et contribuent à la croissance. Un guide pratique comme celui de M. Boigny Nobel aide à clarifier les normes, ce qui peut faciliter les démarches administratives et juridiques.

Signalons que le droit foncier est souvent perçu comme complexe, technique, et inaccessible pour le citoyen lambda. Des initiatives de vulgarisation telles que celles-ci sont essentielles pour démocratiser l'accès à l'information juridique. Elles permettent aux personnes modestes ou moins éduquées juridiquement de connaître leurs droits, de faire valoir ces droits, et d'engager des projets immobiliers en confiance.

Des conflits liés à la propriété des terrains, aux droits d'usage, aux attributions coutumières, ou aux litiges entre particuliers ou avec l'administration, sont récurrents en Côte d'Ivoire. Éclairer les citoyens sur les mécanismes de résolution (juridiques ou judiciaires), sur les documents pertinents à exiger, sur les risques à éviter, peut contribuer à réduire ces litiges, sécuriser les transactions, et alléger la charge pour les tribunaux.

La conférence dirigée par Allou Boigny Nobel, n'est pas simplement un événement parmi d'autres. Elle intervient à un moment crucial du développement ivoirien, où les enjeux fonciers sont au coeur des préoccupations politiques, économiques et sociales. En offrant un cadre pédagogique, accessible et sérieux, cette initiative contribue non seulement à la protection des droits des citoyens, mais aussi à l'essor structuré du secteur immobilier en Côte d'Ivoire.

Elle souligne l'importance, pour les autorités publiques, les professionnels de l'immobilier, et les citoyens, de continuer à travailler à renforcer la transparence, l'efficacité des institutions foncières, et la sensibilisation juridique.