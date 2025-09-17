Cote d'Ivoire: Admis aux concours administratifs 2025 - La visite médicale, le dépôt des dossiers démarrent le 17 octobre

La visite médicale, le choix des concours et la réception des dossiers de candidature se dérouleront simultanément du lundi 22 septembre au vendredi 17 octobre 2025. L'information a été donnée par la ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, dans un communiqué en date du 12 septembre 2025.

Ces activités se feront conformément au chronogramme de passage disponible sur le site web du ministère d'Etat, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration : www.fonctionpublique.gouv.ci.

Les sites retenus pour abriter ces activités sont le Parc des sports de Treichville, l'École nationale de police d'Abidjan, le lycée professionnel sectoriel agro-industriel et maintenance de Yopougon, ainsi que les directions régionales de la Fonction publique d'Abengourou, Bouaké, Daloa, Korhogo et Yamoussoukro.

Selon le communiqué, les admis sont invités à se connecter sur le site Internet susindiqué en vue d'imprimer leur fiche de rendez-vous et leur fiche de visite médicale en deux exemplaires. « La visite médicale ne concerne que les admis aux concours directs, de recrutement et de recrutement exceptionnel », précise la ministre d'État.

En outre, tous les admis aux concours administratifs de la session 2025, à l'exception des admis aux concours professionnels de promotion, sont tenus au respect scrupuleux de leur jour de passage préalablement choisi sur le site susindiqué. « A titre exceptionnel, cette opération concerne également les admis des années 2024 et 2023 n'ayant pas encore déposé leurs dossiers », a-t-elle ajouté.