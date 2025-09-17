Cote d'Ivoire: Salon Automobile d'Abidjan 2025 - Une entreprise technologique internationale séduit avec sa nouvelle division automobile

L'entreprise technologique internationale Yango Group dont le siège est à Dubaï, a annoncé le 11 septembre 2025, le lancement de Yango Motors, sa nouvelle division automobile dédiée à proposer des véhicules adaptés aux marchés locaux.

La Côte d'Ivoire devient le premier pays où l'entreprise est introduite, marquant le début d'un nouveau chapitre dans ses efforts pour soutenir le développement d'écosystèmes de mobilité modernes et durables à travers l'Afrique.

L'entreprise technologique internationale propose une sélection rigoureuse de modèles conçus en tenant compte des réalités ivoiriennes, adaptés aux besoins, à la demande et aux usages locaux. En entrant sur le marché de la distribution automobile, le « Group » vise non seulement à fournir des véhicules, mais aussi à soutenir la croissance de tout le secteur de la mobilité.

L'approche de l'entreprise est simple : faciliter l'accès des entrepreneurs, transporteurs et conducteurs indépendants à de bons véhicules et à des conditions avantageuses, tout en garantissant leur fiabilité et leur valeur sur le long terme.

« L'entreprise, c'est bien plus que des véhicules, c'est rendre la mobilité plus simple, plus accessible et plus durable pour tous en Côte d'Ivoire », a déclaré Kadotien Alassane Soro, directeur Pays de Yango Côte d'Ivoire.

À l'avenir, l'entrprise prévoit d'accélérer la transition vers un transport plus sûr, plus efficace et plus respectueux de l'environnement.