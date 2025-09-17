Cote d'Ivoire: Santé mentale/Foi et maternité - Le combat invisible des femmes

16 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Dans l'imaginaire collectif africain, la maternité est perçue comme une promesse de plénitude. Pourtant, derrière l'image de la "mère forte" ou de la "femme comblée", nombreuses sont celles qui souffrent en silence. Derrière les sourires et les berceaux, il existe une réalité silencieuse, celle des larmes étouffées, des angoisses muettes, des douleurs invisibles que portent tant de femmes. C'est à cette vérité que Merveille a choisi de donner un visage et une voix.

À travers sa première masterclass, organisée à Robert's Hôtel le 13 septembre 2025, sur le thème : "Santé mentale, foi et maternité : le combat invisible des femmes", la plateforme a offert un espace de parole où psychologie et foi se mèlent.

Dans nos communautés africaines, la foi occupe une place prépondérante. Elle guérit, elle console. Mais la foi seule ne suffit pas : il faut aussi écouter, comprendre et accompagner les mères dans leur santé mentale. C'est ce dialogue inédit que Merveille initie, en rappelant que l'une ne doit pas effacer l'autre.

Cette rencontre a également été une invitation faite aux hommes : leur soutien ne doit pas s'arrêter aux charges financières. Être présent, écouter, reconnaître les signes de détresse voilà ce dont leurs compagnes ont besoin pour traverser cette étape sacrée qu'est la maternité. « Merveille n'est pas une théorie. C'est une histoire vécue. Et c'est cela notre force », a confié avec émotion Paule Ursule Koffi, initiatrice du projet.

Par cette masterclass, Merveille a officiellement lancé ses activités. Une première pierre posée, avec la conviction que restaurer la mère, c'est nourrir le monde.

