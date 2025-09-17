Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 septembre 2025

revue de presse

Nigéria : La raffinerie Dangote livre ses premières cargaisons aux USA

La raffinerie d'Aliko Dangote a débuté l'exportation de ses produits aux États-Unis. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'homme le plus riche d'Afrique. Les premières cargaisons d'essence ont été réceptionnées lundi par le négociant pétrolier Vitol et le distributeur américain de carburants Sunoco . Vitol a importé 320 000 barils d'essence et attend le 22 septembre prochain une nouvelle livraison issue des mêmes installations. ( Source : Africanews )

Afrique : L'Accord de l'OMC sur les subventions à la pêche entre en vigueur

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le 15 septembre, lors d'une réunion extraordinaire du Conseil général à Genève, en Suisse, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a officialisé l'entrée en vigueur de l'Accord sur les subventions à la pêche. Plusieurs pays africains ont joué un rôle clé dans ce tournant multilatéral qui vise à interdire les subventions gouvernementales qui alimentent la pêche illégale, la surexploitation des stocks et les pratiques non durables. ( Source : allAfrica )



Le Sénégal célèbre l'élimination du trachome après 20 ans de lutte

Le Sénégal vient d'inscrire une nouvelle page dans son histoire sanitaire. Après deux décennies de lutte acharnée, le pays a officiellement éliminé le trachome, une infection oculaire qui menace de cécité. L'annonce a été confirmée le 15 juillet 2025 par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), faisant du Sénégal le 26e pays au monde à atteindre cet objectif.

Cette avancée a permis de protéger près de 2,8 millions de Sénégalais contre la cécité. Pour marquer l'événement, une cérémonie de célébration a réuni les acteurs de cette bataille, des autorités sanitaires aux communautés locales, en passant par les partenaires internationaux. ( Source : RTS )



La Côte d'Ivoire et les États-Unis signent un compact régional de 322 millions de dollars

Le Premier ministre, Dr Robert Beugré Mambé , a présidé le 16 septembre 2025, la cérémonie de signature d'un Compact régional de 322 millions de dollars - 300 millions de dollars (168 milliards de Fcfa) des Américains et 22,5 millions de dollars de contribution ivoirienne entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'était à l'Auditorium de la Primature à Abidjan-Plateau.

Paraphé par Jason Small, vice-président du Mcc chargé des opérations et Adama Coulibaly, ministre ivoirien des Finances et du Budget, le nouveau Deal se veut un projet structurant qui renforce le statut de hub énergétique de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest-africaine et sa capacité à alimenter au-delà des six pays bénéficiant déjà de son énergie électrique. ( Source : Fratmat.info )

Une Marocaine finaliste du programme « Young Arab Pioneers », à Abou Dhabi

La 4ᵉ édition de «Young Arab Pioneers », qui se déroule à Abou Dhabi du 14 au 19 septembre, réunit quarante jeunes innovateurs issus de treize pays du monde arabe. Organisée en collaboration avec l'Académie diplomatique Anwar Gargash et la Fondation des Émirats, cette initiative qui vise à renforcer la présence entrepreneuriale de la jeunesse arabe à l'échelle mondiale, entend mettre en lumière des histoires inspirantes ayant un impact sociétal notable. ( Source : Le360.Ma )

Kenya : Meurtre d'une jeune mère de famille 13 ans après, la justice ordonne l'arrestation d'un Britannique

Treize ans après la découverte du corps d' Agnes Wanjiru dans la fosse septique d'un hôtel à Nanyuki , au Kenya, un juge de Nairobi a ordonné l'arrestation d'un Britannique suspecté dans cette affaire qui avait provoqué un scandale en 2012. Agnes Wanjiru , jeune mère de 21 ans, avait été vue pour la dernière fois en compagnie d'un soldat britannique avant que son corps ne soit retrouvé près d'un camp d'entraînement de l'armée britannique (BATUK). L'affaire avait choqué l'opinion publique kényane, mais n'avait donné lieu à aucune arrestation.

Mardi 16 septembre, le juge Alexander Muteti a estimé qu'il existait "un motif probable d'ordonner l'arrestation de l'accusé et sa remise au tribunal pour être jugé". Sans préciser s'il s'agissait d'un militaire, il a confirmé que le suspect est un "citoyen et résident du Royaume-Uni". ( Source : Africaradio )

Afrique : Le dollar chute à son plus bas niveau depuis quatre ans contre l'euro

Les marchés anticipent une baisse des taux de la Fed ce mercredi, tandis que les craintes sur la croissance américaine persistent. Le dollar américain s'est effondré ce mardi pour atteindre son niveau le plus bas en quatre ans face à l'euro, alors que les investisseurs anticipent avec certitude une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion de mercredi. La devise européenne a grimpé de 0,8% pour s'établir à 1,1853 dollar, son plus haut niveau depuis septembre 2021. ( Source : La Presse )

Le président de la République de la Sierra Leone en visite de travail au Burkina Faso

Le président de la République de la Sierra Leone, Dr. Julius Maada BIO est arrivé ce mardi 16 septembre 2025 à Ouagadougou pour une visite de travail et d'amitié. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Après les honneurs militaires, le cortège a mis le cap sur le Palais présidentiel de Koulouba. Les deux présidents auront une séance de travail élargie à leurs délégations, suivie d'un huis-clos entre les Présidents le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et Dr. Julius Maada BIO. ( Source : Sidwaya )

Tchad : L'Assemblée pave la voie à une présidence à vie

Au Tchad, l'Assemblée nationale a adopté, le 15 septembre, une révision constitutionnelle prolongeant le mandat présidentiel de cinq à sept ans, sans limite de renouvellement. Selon Le Monde qui cite l'AFP, le projet, proposé par le Mouvement patriotique du salut (MPS), parti au pouvoir, a été voté par une écrasante majorité : 171 voix pour, une contre, aucune abstention. Il devra encore être validé par le Sénat, puis soumis à un vote final en Congrès le 13 octobre, nécessitant une majorité des trois cinquièmes. ( Source : Le Soleil )

Gambie : Alternatives économiques pour freiner la migration

Vingt jeunes Gambiens ont reçu des subventions de démarrage de l'OIM pour développer leurs entreprises et lutter contre la migration irrégulière. Vingt jeunes Gambiens ont reçu des subventions de démarrage individuelles de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) afin de soutenir l'entrepreneuriat et élargir les opportunités économiques dans le pays.

Parmi les bénéficiaires figurent neuf jeunes femmes et filles qui lanceront ou développeront des entreprises dans l'agriculture, l'élevage, la transformation alimentaire, la livraison, la mode, l'artisanat et d'autres secteurs clés. ( Source : Apanews )