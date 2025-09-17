Soudan: Le Premier ministre se rend en Arabie saoudite en vue d'un rapprochement diplomatique et économique

Le premier ministre soudanais Kamel Idris effectue une visite officielle de trois jours à Riyad en Arabie Saoudite depuis lundi 15 septembre. La visite, d'une grande importance pour le Soudan, vise à relancer les relations entre les deux pays et va tenter de rapprocher Riyad de son point de vue, dans la guerre qui l'oppose aux paramilitaires. Riyad, en revanche, a les yeux rivés sur les opportunités économiques.

Il s'agit du second déplacement du Premier ministre soudanais à l'étranger depuis sa nomination en juin dernier. Le premier a été effectué il y a un mois au Caire, alors que l'Égypte est l'un des principaux alliés de Khartoum.

Le pouvoir soudanais fédéral cherche à nouer un « partenariat stratégique » avec Riyad, surtout au niveau économique. Les deux pays ne possèdent pas de frontières communes, mais partagent les côtes de la mer Rouge.

Le Soudan, voit en l'Arabie saoudite un marché probable pour y exporter viande et produits laitiers dont il est un grand producteur. Il souhaite faire participer Riyad aux efforts de la reconstruction du pays, déjà en cours à Khartoum, et il voudrait surtout impliquer le secteur privé dans des investissements au Soudan.

Des projets sont à l'étude entre les deux pays au niveau de l'énergie, comme avec la société Aramco et d'autres sociétés spécialisées dans la fabrication des centrales électriques.

L'Arabie Saoudite avait déjà lancé une initiative pour un cessez-le-feu au Soudan, ce qui a abouti au processus de Jeddah.

Cette visite intervient après le récent communiqué du Quartet pour le Soudan, appelant à une trêve humanitaire de trois mois et une période de transition totale et transparente. Khartoum a réagi de manière vague, en affirmant qu'elle salue tout effort international ou régional visant à mettre fin à la guerre, tout en insistant sur la nécessité de respecter la souveraineté de l'État et ses institutions légales.