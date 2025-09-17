Soudan: Le Premier ministre se rend en Arabie saoudite en vue d'un rapprochement diplomatique et économique

17 Septembre 2025
Radio France Internationale

Le premier ministre soudanais Kamel Idris effectue une visite officielle de trois jours à Riyad en Arabie Saoudite depuis lundi 15 septembre. La visite, d'une grande importance pour le Soudan, vise à relancer les relations entre les deux pays et va tenter de rapprocher Riyad de son point de vue, dans la guerre qui l'oppose aux paramilitaires. Riyad, en revanche, a les yeux rivés sur les opportunités économiques.

Il s'agit du second déplacement du Premier ministre soudanais à l'étranger depuis sa nomination en juin dernier. Le premier a été effectué il y a un mois au Caire, alors que l'Égypte est l'un des principaux alliés de Khartoum.

Le pouvoir soudanais fédéral cherche à nouer un « partenariat stratégique » avec Riyad, surtout au niveau économique. Les deux pays ne possèdent pas de frontières communes, mais partagent les côtes de la mer Rouge.

Le Soudan, voit en l'Arabie saoudite un marché probable pour y exporter viande et produits laitiers dont il est un grand producteur. Il souhaite faire participer Riyad aux efforts de la reconstruction du pays, déjà en cours à Khartoum, et il voudrait surtout impliquer le secteur privé dans des investissements au Soudan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des projets sont à l'étude entre les deux pays au niveau de l'énergie, comme avec la société Aramco et d'autres sociétés spécialisées dans la fabrication des centrales électriques.

L'Arabie Saoudite avait déjà lancé une initiative pour un cessez-le-feu au Soudan, ce qui a abouti au processus de Jeddah.

Cette visite intervient après le récent communiqué du Quartet pour le Soudan, appelant à une trêve humanitaire de trois mois et une période de transition totale et transparente. Khartoum a réagi de manière vague, en affirmant qu'elle salue tout effort international ou régional visant à mettre fin à la guerre, tout en insistant sur la nécessité de respecter la souveraineté de l'État et ses institutions légales.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.