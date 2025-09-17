Congo-Brazzaville: Approche numérique

Les pouvoirs publics ont fait de l'intégration des approches numériques dans l'éducation non formelle leur défi, a déclaré le ministère en charge de l'Enseignement général, lors de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée cette année sur le thème « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique ».

Comme dans d'autres secteurs modernisés par la digitalisation, le Congo ne peut se passer du numérique dans sa volonté de réaffirmer son attachement au droit fondamental de chaque citoyen à l'éducation. L'alphabétisation, levier permettant aux jeunes et adultes non scolarisés d'acquérir un savoir-faire, devra donc s'arrimer aux exigences du monde en mutation.

Les animateurs du système éducatif concerné sont ainsi appelés à réfléchir aux conditions nécessaires visant à promouvoir une alphabétisation innovante afin que tous ces jeunes absents du système scolaire ne se retrouvent pas en marge des nouvelles technologies. S'en approprier les fondements pour développer à la fois des compétences de base et d'autres aptitudes peut, en effet, ouvrir des perspectives et laisser entrevoir un avenir.

En améliorant l'accès et la qualité des apprentissages par ces outils, il s'impose, par ailleurs, la nécessité de moderniser les infrastructures, notamment les centres d'alphabétisation et de rescolarisation.