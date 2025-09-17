Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Vital Kamerhe vers la porte de sortie

16 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Sylvain Andema

Vital Kamerhe vit probablement ses derniers instants au perchoir de l'Assemblée nationale. La fronde orchestrée contre lui avec, à la clé, une pétition déposée en bonne et due forme sous le contrôle d'un huissier de justice est visiblement en train d'aboutir.

La pétition initiée contre Vital Kamerhe a recueilli près de trois cents signatures, largement au-delà du seuil requis. Autrement dit, la déchéance du speaker de la chambre basse du Parlement ne relève plus d'une hypothèse, mais d'un compte à rebours. Ses jours à la tête de l'Assemblée nationale sont désormais comptés autant que les membres de son bureau également ciblés par des pétitions, à l'exception de deux seulement. Il s'agit de Christophe Mboso, deuxième vice-président, et de Jean-Claude Tshilumbayi, premier vice-président.

Les signataires dénoncent une mauvaise gestion de la chambre basse, le blocage du contrôle parlementaire, un manque de transparence, ainsi que dix mois d'arriérés dans les frais de fonctionnement et la couverture médicale des élus.

Dans son discours traditionnel à la rentrée parlementaire de septembre généralement consacrée à l'examen du budget, Vital Kamerhe a tenté de jouer la carte de l'apaisement en invitant ses collègues à reconsidérer leur initiative. Malgré son pardon et ses regrets, les députés frondeurs, avec à leur tête Crispin Bindule, ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur initiative faisant fi de quelques concessions obtenues de la part du speaker de la chambre basse : augmentation des émoluments, nomination officielle des assistants parlementaires, restauration des droits sociaux et des pensions intégrales, etc. Tout cela n'a pas eu raison de la détermination des pétitionnaires d'en découdre avec celui qu'ils considèrent comme la cause de tous leurs maux.

Lâché par ses collègues de la majorité et face au silence du chef de l'État qui a laissé la mécanique parlementaire s'exercer constitutionnellement, l'on peut affirmer que le sort de Vital Kamerhe est déjà scellé. Tout ce qui va suivre ne sera que de la pure formalité.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

