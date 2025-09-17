Congo-Brazzaville: Election à la direction générale de l'Unesco - Le ministre d'État Pierre Mabiala achève sa mission de campagne en Amérique latine

16 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du Domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, et sa délégation viennent de boucler la mission de la campagne-Unesco menée au Chili, au Paraguay et en Argentine. La candidature de Firmin Édouard Matoko a été bien présentée et a donné lieu à un réel satisfecit ouvrant à un soutien et à la mise en place de bonnes relations bilatérales dans les pays visités.

L'Argentine a constitué, le 12 septembre, la dernière étape de la mission d'État menée par le ministre Pierre Mabiala en présence de Firmin Edouard Matoko. À chaque étape, un accueil chaleureux a été réservé à la délégation congolaise. En filigrane, une immense considération accordée à la candidature de Firmin Édouard Matoko au poste de directeur général de l'Unesco.

Tous les interlocuteurs, d'une manière unanime, ont reconnu et exprimé la connaissance de la candidature présentée par la République du Congo. Ils avaient déjà connaissance du parcours, du profil, de l'expérience, de l'expertise et de la vision, en un mot, des principaux atouts de Firmin Édouard Matoko au poste de cette institution onusienne.

Entre-temps, toujours dans le cadre de la campagne menée par la République du Congo pour l'élection de Firmin Edouard Matoko à la tête de l'Unesco, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso a effectué une mission officielle au Sultanat d'Oman où il était porteur d'un message du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, destiné à Sa Majesté Haitham Bin Tarik, Sultan d'Oman.

Ce message du chef de l'État congolais a été remis le 14 septembre à son excellence Badr Albusaidi, ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, au cours d'une audience solennelle qui a eu lieu à Mascate, capitale du pays.

Au-delà de cet acte diplomatique, les deux personnalités ont profité de cette rencontre pour échanger sur l'état des relations bilatérales entre le Congo et Oman, et explorer des pistes de coopération dans divers domaines d'intérêt commun.

La campagne-Unesco continuera du côté de Cuba à partir de ce 17 septembre en présence de la ministre Lydie Pongault et du candidat Firmin Édouard Matoko.

