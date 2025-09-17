Nigeria: MTN Nigeria renforce son emprise sur le marché de la large bande fixe en doublant le nombre d'utilisateurs

MTN Nigeria a plus que doublé le nombre de ses abonnés au haut débit fixe entre mai et juillet 2025, consolidant ainsi sa position dominante sur un marché où la concurrence est quasi inexistante.

MTN Nigeria a plus que doublé le nombre de ses abonnés au haut débit fixe entre mai et juillet 2025, consolidant ainsi sa position dominante sur un marché où la concurrence est quasi inexistante, selon la Commission nigériane des communications.

Les utilisateurs de l'opérateur sont passés de 14 424 en mai à 29 314 en juillet, ce qui représente la totalité des gains du secteur. L'ensemble du marché de la large bande fixe est passé de 14 599 à 29 489 utilisateurs au cours de la même période. Son rival 21st Century Technologies est resté bloqué à 175 abonnés depuis le mois de mai, après une chute brutale par rapport aux 2 259 abonnés d'avril.

La croissance de MTN fait suite à de lourds investissements dans le réseau. L'entreprise a augmenté ses dépenses en capital de 159 % en glissement annuel au premier trimestre 2025, dépensant ₦202,4 milliards ₦ (134,5 millions de dollars). En milieu d'année, les dépenses totales atteignaient 565,7 milliards d'euros (377 millions de dollars). MTN a rebaptisé son service de fibre optique FibreX, désormais disponible dans 14 États, et combine le déploiement de la fibre optique avec l'accès sans fil fixe basé sur la 4G et la 5G dans le cadre de sa stratégie "Own-The-Home".

Points clés à retenir

La pénétration du haut débit au Nigeria reste l'une des plus faibles d'Afrique, les connexions fixes atteignant moins de 0,1 % de la population, contre plus de 40 % en Afrique du Sud et au Kenya. La plupart des Nigérians s'appuient sur les données mobiles, qui ont une capacité limitée pour les applications à haut débit telles que le streaming, le travail à distance et les services cloud.

Le gouvernement a fixé un objectif ambitieux de 70 % de pénétration du haut débit d'ici 2027 dans le cadre de son plan national pour le haut débit, mais les progrès sont lents. Les investissements importants de MTN, y compris les partenariats avec Airtel pour le partage des infrastructures, en font le principal moteur de l'expansion. Sa stratégie combine la fibre optique jusqu'au domicile dans les zones urbaines les plus riches et l'accès fixe sans fil pour atteindre les ménages à revenus moyens dans les régions mal desservies.

L'absence de rivaux viables soulève toutefois des questions sur la concentration du marché et le pouvoir de fixation des prix. Si MTN continue à dominer sans concurrence, les régulateurs pourraient être amenés à créer des incitations pour les nouveaux entrants ou à mettre en oeuvre des politiques visant à maintenir le haut débit à un niveau abordable et largement accessible.