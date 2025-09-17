Nigeria: Rulebase lève 2,1 millions de dollars pour automatiser le back-office des services financiers

Rulebase, une startup soutenue par Y Combinator et fondée par les ingénieurs nigérians Gideon Ebose et Chidi Williams, a levé 2,1 millions de dollars dans le cadre d'un financement de pré-amorçage mené par Bowery Capital.

Rulebase développe un logiciel d'IA qu'il appelle "agent collaborateur" et qui automatise les flux de travail de back-office tels que les contrôles de conformité, la résolution des litiges et l'assurance qualité.

L'entreprise utilisera ce financement pour développer l'ingénierie et ajouter de nouvelles fonctionnalités dans le domaine des enquêtes sur les fraudes, de la préparation des audits et de l'établissement de rapports réglementaires.

Rulebase, une startup soutenue par Y Combinator et fondée par les ingénieurs nigérians Gideon Ebose et Chidi Williams, a levé 2,1 millions de dollars en financement de pré-amorçage mené par Bowery Capital avec la participation de Y Combinator, Commerce Ventures, Transpose Platform VC, et d'investisseurs providentiels.

Fondée en 2024, Rulebase construit un logiciel d'IA qu'elle appelle "agent coworker" qui automatise les flux de travail de back-office tels que les contrôles de conformité, la résolution des litiges et l'assurance qualité. Le système s'intègre à des plateformes telles que Zendesk, Jira et Slack pour évaluer les interactions avec les clients, signaler les risques réglementaires et déclencher des suivis tout en maintenant une supervision humaine.

La startup est déjà déployée chez des clients, notamment la plateforme de services bancaires aux entreprises américaines Rho et une institution financière du classement Fortune 50. Rulebase affirme que son logiciel peut réduire les coûts jusqu'à 70 % et a contribué à réduire les escalades de 30 % pour Rho.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'entreprise utilisera le financement pour développer l'ingénierie et ajouter de nouvelles fonctionnalités dans les domaines de l'investigation des fraudes, de la préparation des audits et des rapports réglementaires.

Points clés à retenir

Les sociétés de services financiers dépensent chaque année des milliards de dollars pour la conformité, les litiges avec les clients et l'assurance qualité, et de nombreux processus sont encore gérés manuellement. Rien qu'aux États-Unis, la conformité réglementaire coûte aux banques environ 50 milliards de dollars par an, selon Accenture.

Des startups comme Rulebase ciblent ce segment négligé, en pariant que les plus grandes victoires de l'IA pourraient résider dans l'automatisation du back-office plutôt que dans les chatbots orientés vers le consommateur. L'approche de Rulebase consiste à surveiller 100 % des interactions avec le service client - bien plus que les 3 à 5 % généralement examinés par les analystes humains - tout en veillant automatiquement au respect des règles imposées par les régulateurs et les réseaux de cartes.

Les fondateurs estiment que cette précision permet de se défendre sur un marché de l'IA très encombré. Bien que les services financiers soient la cible initiale, des flux de travail similaires existent dans les assurances et d'autres secteurs réglementés, ce qui laisse à Rulebase une marge de manoeuvre pour s'étendre. Si elle réussit, l'entreprise pourrait faire partie de la couche d'infrastructure "invisible" qui alimente l'automatisation derrière la prochaine vague d'institutions financières numériques.