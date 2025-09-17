Maroc: Jobzyn, une entreprise marocaine, obtient un financement de pré-amorçage pour développer sa plateforme de recrutement par l'IA

Jobzyn, une startup marocaine qui utilise l'intelligence artificielle pour accélérer le recrutement, a obtenu un financement de pré-amorçage non divulgué mené par Janngo Capital.

Jobzyn, une startup marocaine qui utilise l'intelligence artificielle pour accélérer le recrutement, a obtenu un financement de pré-amorçage non divulgué, mené par Janngo Capital, avec la participation de Digital Africa et d'investisseurs providentiels.

Fondée en 2023 par Simo Zizi et Abdelbassite Badou, Jobzyn aide les employeurs à filtrer les candidatures grâce à l'appariement automatisé des candidats et à l'évaluation des compétences générales avant les entretiens. La plateforme offre également des informations culturelles et des témoignages vidéo pour guider les demandeurs d'emploi et fournit aux universités des outils pour suivre les résultats des diplômés en matière d'emploi.

Deloitte, PwC, Glovo, Maroc Telecom et Inwi utilisent déjà sa plateforme. Le nouveau financement soutiendra le développement du produit et l'expansion en Afrique et dans la région MENA.

Janngo Capital, qui a clôturé un fonds de 78 millions de dollars en 2024, a déclaré que l'investissement s'aligne sur son objectif de création d'emplois inclusifs par les startups technologiques. L'entreprise a souligné le rôle de Jobzyn dans l'intégration des femmes, qui ne représentent que 20 % de la main-d'oeuvre formelle en Afrique.

La main-d'oeuvre africaine connaît la croissance la plus rapide au monde et devrait doubler pour atteindre 1,2 milliard de personnes d'ici à 2050, selon la Banque africaine de développement. Pourtant, la création d'emplois formels n'a pas suivi le rythme, laissant de nombreux jeunes diplômés sous-employés. Les employeurs sont confrontés au défi inverse : un grand nombre de candidatures, une capacité de sélection limitée et un manque d'outils pour évaluer les compétences non techniques.

Jobzyn se situe à cette intersection, offrant une efficacité basée sur l'IA pour les recruteurs et une plus grande transparence pour les demandeurs d'emploi. Les partenariats universitaires de la plateforme répondent également à la demande de meilleures données sur le marché du travail, dont les gouvernements et les écoles ont de plus en plus besoin pour orienter les politiques et les programmes de formation.

Les bailleurs de fonds comme Janngo Capital considèrent que les startups comme Jobzyn font partie d'un mouvement plus large de création d'emplois inclusifs, en particulier pour les femmes et les jeunes, par le biais de la technologie. Si Jobzyn s'étend au-delà du Maroc, elle pourrait devenir l'une des rares solutions locales à s'attaquer au goulot d'étranglement de l'emploi en Afrique avec une infrastructure d'IA adaptée aux besoins locaux.