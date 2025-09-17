Afrique Centrale: Le Chef de l'État s'entretient avec le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Afrique Centrale

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu ce jour avec Monsieur Abdou Abarry, Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Afrique Centrale, Chef du Bureau UNOCA.

Ce fut l'occasion pour les deux personnalités de faire une rétrospective des conclusions du récent Sommet Extraordinaire de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) tenu le 7 septembre dernier à Malabo, en Guinée Equatoriale.

La nouvelle composition de la Commission de ladite institution, ainsi que les perspectives du Gabon de jouer un rôle plus proéminent au sein de l'organisation en tant que pays hôte du siege central ont également été évoquées au cours de cette entrevue.

Abordant en outre les enjeux de la 80e Assemblée Générale des Nations Unies qui se tiendra dans les prochains jours à New York, monsieur Abarry a fait au Chef de l'État un point sur les thématiques qui seront traitées au cours de ces grandes assises.

Il s'agit notamment des questions humanitaires, de paix et de sécurité dans le monde, de l'impact du changement climatique dans les pays d'Afrique Centrale ainsi que des réformes engagées par le Système des Nations Unies à ce sujet.