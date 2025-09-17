Algérie: APN - M. Bouden participe en Malaisie aux travaux de l'AG de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN

16 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Monder Bouden prend part, en sa qualité de représentant du président de l'APN, M. Brahim Boughali, aux travaux de la 46e Assemblée générale (AG) de l'Assemblée interparlementaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui s'ouvrent à partir de mardi à Kuala Lumpur (Malaisie), a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Cette session, dont les travaux se poursuivront jusqu'à lundi prochain, se tient sous le thème "Le parlement à l'avant-garde d'une croissance inclusive", et sera consacrée à "l'examen des questions liées à la croissance durable, à l'échange des meilleures pratiques et au renforcement des capacités institutionnelles", ainsi qu'au "développement de la coopération législative interparlementaire", précise la même source.

Bouden sera accompagné des deux députés Madjid Cherid et Athmane Meddour, note le communiqué.

