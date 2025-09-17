ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a tenu une série de rencontres préliminaires avec des responsables du secteur, en vue d'examiner l'état des projets prévus, indique mardi un communiqué du ministère.

Ces rencontres se sont déroulées, lundi soir, après la prise de fonctions de M. Djellaoui à la tête du secteur, suite au remaniement du Gouvernement opéré, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans ce cadre, le nouveau ministre a tenu des rencontres avec les directeurs généraux au ministère, le conseiller chargé du suivi du dossier de réalisation des projets des lignes ferroviaires, et le directeur général de l'Algérienne des autoroutes (ADA).

Ces rencontres ont porté sur les projets structurants stratégiques et vitaux auxquels le président de la République accorde un intérêt particulier, notamment la ligne minière Est et Ouest, la ligne ferroviaire Nord-Sud reliant Alger à Tamanrasset, et le projet d'extension du port d'Annaba, selon le communiqué.

Il a également été question de l'examen et le diagnostic de l'état de l'autoroute Est-Ouest sur la base des résultats de l'expertise effectuée ou à effectuer par les bureaux d'études et les laboratoires spécialisés, en sus du programme d'entretien du réseau routier et d'élimination des points noirs en vue de réduire les accidents de la route, ajoute la même source.

Djellaoui a, à ce titre, demandé aux responsables concernés de "procéder à l'élaboration d'un plan d'action clair à court et à moyen terme, définissant les priorités et les démarches pratiques pour la concrétisation des différents projets structurants".

Le ministre s'est également réuni avec des présidents et directeurs généraux d'entreprises économiques placées sous la tutelle du ministère, en vue d'évaluer les capacités nationales en matière d'étude et d'exécution, de diagnostiquer l'état des établissements du secteur, et de formuler des propositions pratiques pour leur relance.

Ces rencontres préliminaires tenues lundi soir par M. Djellaoui, seront suivies d'autres réunions avec les cadres des structures centrales, des instances sous tutelle et des groupes des entreprises publiques placées sous tutelle, conclut le communiqué.