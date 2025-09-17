Algérie: HCI - M. Zaid El Kheir reçoit l'ambassadeur de l'Etat de Palestine au pays

16 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président du Haut conseil islamique (HCI), M. Mabrouk Zaid El Kheir, a reçu, mardi, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, M. Fayez Abu Aita, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer la coopération commune dans les domaines intellectuel, religieux et culturel, indique un communiqué du HCI.

Dans le cadre des relations fraternelles solides unissant l'Algérie et la Palestine, M. Zaid El Kheir a reçu M. Abu Aita, avec lequel il a abordé "les moyens de renforcer la coopération commune dans les domaines intellectuel, religieux et culturel", tout en réaffirmant "la position constante de l'Algérie, direction, peuple et institutions religieuses, en soutien à la cause palestinienne juste", précise la même source.

A cet égard, le président du HCI a souligné que "la question palestinienne est la cause centrale de la nation, et que l'Algérie ne ménagera aucun effort pour soutenir le peuple palestinien face aux agressions iniques perpétrées contre lui en violation flagrante de toutes les conventions et chartes internationales".

Pour sa part, l'ambassadeur palestinien a exprimé "ses sincères remerciements et sa haute reconnaissance au HCI, et à travers lui à l'Algérie, pour ses positions indéfectibles et solidaires", soulignant que cet appui "constitue un soutien moral important pour le peuple palestinien dans son épreuve et reflète la profondeur des liens historiques et humains entre les deux peuples frères", selon le même communiqué.

