ALGER — Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont lancé, mardi, une caravane nationale de solidarité pour distribuer des cartables aux élèves des régions reculées, à l'occasion de la rentrée scolaire (2025-2026).

A cet égard, le Commandant Général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui, a précisé que cette caravane de solidarité, lancée en partenariat avec l'opérateur de téléphonie mobile "Ooredoo" et placée sous le thème "Un petit cartable porte de grands espoirs", s'inscrit dans le cadre d'une convention conclue entre les deux parties, portant sur la mise en oeuvre d'un programme commun dans le domaine de la solidarité, au profit de plusieurs franges de la société.

Cette campagne s'inscrit également dans le cadre du "soutien aux efforts de l'Etat dans ce domaine et de la consécration des valeurs de solidarité et de cohésion sociale, outre la réunion des conditions adéquates pour une année scolaire réussie".

Cette opération vise, dans un premier temps, à "distribuer 10000 cartables aux élèves des régions reculées et aux enfants des familles à faible revenu, l'objectif global étant de distribuer 50000 cartables".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, le Directeur général (DG) de Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme, s'est dit "fier d'accompagner les SMA dans ce noble projet, partant du principe que l'éducation est un facteur essentiel pour le développement des sociétés", soulignant "l'attachement de son entreprise aux valeurs de solidarité sociale".