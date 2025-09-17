Tunisie: La mission du pays à Genève condamne l'agression de l'entité sioniste contre le Qatar

La mission permanente de la Tunisie auprès du Conseil des droits de l'homme à Genève a réaffirmé que la Tunisie condamnait dans les termes les plus forts l'attaque lâche et perfide menée par l'entité sioniste occupante le 9 septembre 2025 contre le Qatar, y voyant une violation flagrante de toutes les lois et conventions internationales.

La mission a appelé la communauté internationale, et en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, à assumer ses responsabilités juridiques, morales et humanitaires, et à agir avec sérieux et fermeté pour mettre un terme aux actes de meurtre, de famine et de terrorisme commis par la puissance d'occupation dans les territoires palestiniens.

Lors d'une session de dialogue d'urgence sur l'agression sioniste, tenue dans le cadre de la soixantième session du Conseil, la mission a exprimé la sympathie et la solidarité de la Tunisie avec le Qatar, son dirigeant et son peuple, suite à cette agression sioniste brutale. Elle a souligné la gravité de la poursuite par l'entité occupante de sa politique agressive et arrogante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la déclaration publiée sur sa page officielle, la mission a estimé que près de deux ans de guerre génocidaire et de politique de famine continue contre le peuple palestinien n'ont pas suffi à l'ennemi sioniste, dont les agressions s'étendent désormais au Qatar, un pays qui déploie des efforts de médiation pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

La mission a également rappelé la position de principe et la constance de la Tunisie dans son soutien au peuple palestinien pour qu'il retrouve ses droits légitimes, qui ne prescriront jamais, à savoir l'établissement de son État indépendant et pleinement souverain sur tout le territoire de la Palestine, avec Al-Qods El Cherif (Jérusalem) pour capitale.