Tunisie: Exposition - Mimo aime les oiseaux

Le jeune artiste Mohamed Kriaa alias Mimo expose depuis le 13 septembre à « The New Art Gallery Concept ». Mimo nous offre une plongée captivante dans son univers artistique singulier et prometteur.

Mimo est peintre. Il aime les oiseaux. Les grands de préférence, hauts sur pattes, aux longs becs, et curieusement....de couleur rose. Mimo a créé un ami oiseau qui s'appelle Opila, partage ses joies et ses peines, est triste ou joyeux quand lui l'est également, écoute ses histoires et garde ses secrets.

Mimo a onze ans, et nous présentait l'autre jour sa première exposition dans une jeune galerie de La Soukra : un parcours poétique à travers son vécu, ses émotions et ses rêves, ou ceux d'Opila, les deux se confondant dans une joyeuse sarabande pleine de mouvement et de couleurs.

«Chaque tableau raconte une histoire, un fragment de vie de Mimo.

L'oiseau rose, tantôt joyeux, tantôt pensif, semble traverser différentes émotions et situations, comme un alter ego de l'artiste. On devine, derrière chaque oeuvre, une sensibilité aiguë et une capacité à transformer des expériences personnelles en un langage universel.

Mimo réussit à créer un dialogue intime avec le spectateur, l'invitant à ressentir plutôt qu'à simplement observer», écrit Alexandre Maalel, le maître et le guide de Mimo. En quittant l'exposition, l'esprit joyeux et le coeur en fête, on souhaite bon vent à Mimo et à l'oiseau Opila.