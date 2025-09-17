Tunisie: Tourisme - L'Ontt mise sur le marché chinois

En investissant les grands salons et forums du tourisme en Chine, l'Office national du tourisme Tunisie (Ontt) affirme sa volonté de séduire une clientèle chinoise de plus en plus nombreuse.

Dans un communiqué rendu public, le bureau de l'Office national du tourisme tunisien (Ontt) à Pékin a annoncé sa participation à plusieurs événements touristiques majeurs en Chine au cours du mois de septembre. La multiplication de ses activités dans ce pays, explique-t-il, s'inscrit dans le cadre d'une vision stratégique intégrée visant à renforcer la compétitivité de la destination tunisienne et à attirer des touristes à fort pouvoir d'achat, notamment les voyageurs chinois.

Ainsi, sa présence au Salon international du tourisme de Guangzhou (Citie) a permis de promouvoir la Tunisie comme une destination alliant culture, nature et activités alternatives. À cette occasion, le bureau a organisé des rencontres professionnelles avec les principaux voyagistes chinois ainsi qu'avec des compagnies aériennes afin de discuter des futures campagnes promotionnelles et des nouvelles initiatives de coopération.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des entretiens ont également été accordés à des médias chinois pour mettre en valeur la richesse de l'offre touristique tunisienne et souligner les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme culturel et écologique. L'Ontt a également pris part à la plateforme de coopération internationale du WTCF, où la ville de Tozeur a été mise à l'honneur grâce à un espace dédié, aux côtés d'autres grandes destinations touristiques mondiales.

Des vidéos promotionnelles ont mis en relief la beauté de la Tunisie et la diversité de son offre touristique et culturelle, avec un accent particulier sur le Festival international des montgolfières, prévu à Douz, Tozeur et Djerba du 24 octobre au 1er novembre 2025.

La Tunisie s'est également distinguée lors de la conférence sur la coopération et le développement du tourisme mondial, l'un des principaux forums inscrits au programme du Ciftis 2025, qui a réuni plus de 600 participants issus de 66 pays, parmi lesquels des responsables gouvernementaux et des experts internationaux.

Placée sous le thème « Tourisme numérique et intelligent pour un avenir partagé », cette rencontre a été, selon l'Ontt, une opportunité pour positionner la Tunisie comme une destination conjuguant patrimoine culturel, innovation numérique et tourisme durable.

Ces participations, souligne le communiqué, traduisent la volonté du ministère du Tourisme de renforcer sa présence sur les marchés asiatiques, en particulier le marché chinois. Une stratégie qui combine promotion numérique et professionnelle, diplomatie économique et culturelle, et qui vise à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération avec les grandes entreprises touristiques chinoises et internationales.