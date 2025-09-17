Tunisie: Baisse du nombre de contrats de mariage de 10% durant l'année 2024

Récemment, des statistiques publiées par l'Institut National de la Statistique (INS) révèlent une baisse significative de plusieurs indicateurs démographiques en Tunisie. Le nombre de contrats de mariage a chuté de près de 10 % en 2024 par rapport à l'année précédente.

Les chiffres du bulletin mensuel de l'INS pour juillet montrent que 70 942 mariages ont été enregistrés en 2024, contre 78 115 en 2023, soit une diminution de plus de 8 000 cas.

Le rapport met aussi en évidence une baisse du nombre de naissances, qui est passé de 147 242 en 2023 à 133 322 en 2024. C'est également une diminution de près de 10 % en une seule année.

Cette tendance s'inscrit dans la continuité de la baisse du taux de natalité en Tunisie, sous l'influence de plusieurs facteurs socio-économiques et démographiques. Parmi ces facteurs, on note le changement des modèles de mariage, le report de l'âge de la première grossesse et les pressions économiques qui pèsent sur les décisions des familles concernant la procréation.

Selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2024, le taux de fécondité est de 1,7 enfant par femme, ce qui est bien en dessous du taux de remplacement de la population (2,1 enfants par femme), le minimum pour le renouvellement des générations. Cela indique un vieillissement rapide de la société tunisienne.

Le recensement montre également que le taux de croissance démographique annuel est tombé à 0,87 % au cours de la période 2014-2024, le plus bas depuis l'indépendance.

Ces indicateurs révèlent un changement notable dans la structure par âge de la population, avec une augmentation de la proportion de personnes âgées et un rétrécissement de la base de la pyramide des âges (enfants et jeunes). Cette situation pose de futurs défis pour le marché du travail, les systèmes de protection sociale, ainsi que les politiques publiques en matière de santé, d'éducation et de services sociaux.

Selon des experts en démographie, si des politiques efficaces ne sont pas mises en place, la poursuite de cette baisse des taux de mariage, de naissance et de fécondité pourrait aggraver les problèmes de vieillissement de la société. Ils soulignent la nécessité d'adopter des approches globales pour assurer un équilibre entre les différentes tranches d'âge et garantir la durabilité des systèmes nationaux.