Exprimant sa solidarité avec le Qatar, la Tunisie a souligné la gravité de la poursuite par l'entité occupante de sa politique agressive après près de deux années de guerre génocidaire et de politique de famine continue contre le peuple palestinien frère.

Sur instructions de Président de la République Kaïs Saïed, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, préside la délégation tunisienne qui participe aux travaux du Sommet arabe et islamique extraordinaire tenu hier à Doha.

Il a prononcé, à cette occasion, la Déclaration de la Tunisie, dans laquelle il a transmis les salutations du Président de la République ainsi que la compassion et la solidarité de la Tunisie avec l'État frère du Qatar, son leadership et son peuple, à la suite de l'agression sioniste perfide dont il a été récemment victime.

D'après un communiqué du département, la Déclaration de la Tunisie a souligné la gravité de la poursuite, par l'entité occupante, de sa politique agressive et arrogante, après près de deux années de guerre génocidaire et de politique de famine continue contre le peuple palestinien frère. «Ses attaques sauvages se sont désormais étendues à plusieurs pays arabes et islamiques, dont l'État du Qatar, qui mène des efforts de médiation en vue d'un cessez-le-feu dans la Bande de Gaza », souligne le département dans son communiqué.

La Déclaration a également réaffirmé la solidarité de la Tunisie avec le Qatar et son soutien total à tous ses efforts visant à défendre l'intégrité de son territoire et sa souveraineté nationale, considérant que les crimes commis par l'entité occupante contre les terres arabes et islamiques constituent une violation grave de toutes les chartes, lois internationales et normes humanitaires, ainsi qu'une atteinte à la sécurité arabe et islamique.

Dans ce cadre, la Tunisie a appelé à l'unité des rangs et à l'intensification de la coopération et de la solidarité arabo-islamiques dans cette conjoncture historique afin de faire face à toutes les menaces que représente l'entité occupante pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde.

Elle a appelé la communauté internationale, et en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies, à assumer ses responsabilités juridiques, morales et humanitaires, et à agir avec sérieux et fermeté afin de mettre un terme aux meurtres, à la famine et au terrorisme perpétrés dans les territoires palestiniens.

La Tunisie a également appelé à intensifier les démarches et contacts avec les partenaires régionaux et les grandes puissances internationales, afin de clarifier leur position face aux crimes de l'entité sioniste et de pousser vers un arrêt immédiat de son agression contre la Bande de Gaza et de ses attaques contre les États et peuples de la région.

Elle a, par ailleurs, réaffirmé sa position de principe ferme en soutien au peuple palestinien dans sa quête pour recouvrer ses droits légitimes, imprescriptibles, au premier rang desquels l'établissement de son État indépendant, pleinement souverain, sur l'ensemble de la Palestine, avec pour capitale Al-Qods Al-Charif.

Le communiqué du département a affirmé que la Tunisie a exprimé l'espoir que le Sommet arabe et islamique extraordinaire de Doha adopte des mesures concrètes et effectives traduisant clairement la solidarité avec l'État frère du Qatar, tout en renforçant le soutien aux luttes du peuple palestinien digne et en s'engageant à concrétiser la vision commune de la sécurité arabe en tant qu'option stratégique incontournable.

La Tunisie estime que la nation arabe et islamique dispose des fondements civilisationnels et humains qui la qualifient à réaliser la réconciliation collective, à restaurer la confiance en ses capacités et en ses ressources humaines et naturelles pour repousser l'injustice et défendre le droit, tout en jouant un rôle actif dans l'instauration de la justice humaine et en poursuivant sa contribution à l'édification de la civilisation universelle.