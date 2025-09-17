Ile Maurice: C-Care Mauritius Ltd se retire de la Bourse et opte pour un régime sans obligations

Toutes les procédures boursières, judiciaires et administratives nécessaires pour se libérer des obligations imposées aux acteurs économiques dont les titres sont cotés en Bourse ayant été suivies, la direction de C-Care Mauritius Ltd, l'un des principaux prestataires privés de services de santé, peut désormais mettre en oeuvre son plan de restructuration, nécessitant le retrait de ses titres de la Bourse de Maurice.

Un communiqué publié le 5 septembre sur le segment du site de la Bourse de Maurice consacré aux activités du second marché, le Development Enterprise Market (DEM), en fait état. Selon ce communiqué, l'approbation de la Cour suprême, indispensable à la mise en place de ce plan de restructuration, a été obtenue après un peu plus de deux mois de démarches.

Dans une note publiée sur le site de la Bourse le 18 juin, la direction de C-Care Mauritius Ltd indiquait son intention de devenir une entité dont les titres ne sont plus cotés en Bourse. Concrètement, l'accès à l'actionnariat ne passera plus par les échanges sur le marché boursier mauricien.

L'opportunité de ce retrait est apparue après que C-Care International Ltd (CCIL Ltd), dont C-Care Mauritius Ltd est une filiale, ait acquis 144 461 596 actions ordinaires de cette dernière. Cette opération a porté la participation de CCIL Ltd à l'actionnariat de C-Care Mauritius Ltd de 384 213 693 à 528 675 289 actions ordinaires, soit une augmentation de 67,41 % à 92,76 %.

Conformément aux sections 261 et 264 de la législation mauricienne sur les compagnies, CCIL Ltd envisage d'acquérir les actions restantes à Rs 8,54 par action, un prix supérieur de 34 sous à la valeur de marché constatée le vendredi 12 septembre 2025 sur le DEM. La valeur des titres de C-Care Mauritius Ltd est restée stable à Rs 8,20 pendant toute la séance.

Santé financière

CCIL prend la direction de C-Care Mauritius Ltd à un moment où l'entreprise affiche une excellente santé financière, selon le dernier rapport financier déposé sur le bureau du directeur de la Bourse de Maurice par le secrétariat du groupe Ciel le 15 mai 2025. La période examinée couvre neuf mois jusqu'au 31 mars 2025.

Les trois principaux indicateurs financiers sont au vert : le chiffre d'affaires de CCML a augmenté de Rs 457,6 millions (+17,9 %), passant de Rs 2,5 milliards en 2024 à Rs 3 milliards en 2025. Les bénéfices ont également progressé de 19,7 %, passant de Rs 221,6 millions à Rs 265,3 millions sur la même période. Malgré une baisse de 40,1 %, l'impôt versé à la Mauritius Revenue Authority est resté significatif, passant de Rs 40,8 millions à Rs 24,4 millions.

La valeur des actifs de C-Care Mauritius Ltd a suivi la même tendance, enregistrant une hausse de Rs 155,8 millions (+3,5 %), pour atteindre Rs 4,6 milliards en 2025 contre Rs 4,5 milliards en 2024.

Le second marché permet à une valeur déjà cotée sur le marché primaire de maintenir sa présence sur le DEM sans se retirer totalement du marché boursier.

À l'assaut des opportunités régionales

Le groupe Ciel ne se retire pas du marché boursier mauricien : ses titres sur le marché primaire affichaient une bonne santé le vendredi 12 septembre 2025, avec une légère hausse de 4 sous, passant de Rs 8,76 à Rs 8,80, pour un volume total échangé de 8 000 actions représentant Rs 70 392.

C-Care International Ltd illustre la stratégie du groupe Ciel, qui ne limite pas ses activités au territoire mauricien. C-Care Mauritius Ltd dispose de deux principales installations privées, C-Care Darné et C-Care Wellkin, d'un service de laboratoire médical via C-Lab et de deux cliniques satellites à Grand Baie et Tamarin.

À l'international, le groupe est présent en Ouganda avec C-Care Health, le principal prestataire privé du pays, ainsi qu'au Kenya et à Madagascar, où il a acquis le Centre Technique Biomédical et lancé un bureau dédié au secteur de la santé.