Algérie: Numérisation - Le FNI crée un pôle technologique avec un consortium de quatre sociétés

16 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le Fonds national d'investissement (FNI) a signé une convention avec un consortium de quatre entreprises opérant dans le digital, dont Optimum télécom Algérie (Djezzy) pour la création d'un pôle technologique, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transition numérique, indique mardi le FNI dans un communiqué.

La convention a été signée par Salah Labani, Directeur général du FNI, Boumediene Senouci, Dg d'Optimum Télécom Algérie, Boudjemaa Aouaroun, Dg de IT-DEV Spa, Fella Gaouar Pdg de Inet Spa, ainsi que Djalal Saidouni, Dg de Smart Test Spa.

Ce pôle, a-t-on précisé, "a pour vocation de devenir un acteur majeur de la numérisation, principalement dans le secteur des finances, en fédérant les compétences, les infrastructures et les filiales technologiques et participations détenues par le FNI".

Il constitue, souligne le Fonds, "une étape structurante qui s'inscrit pleinement dans la volonté des pouvoirs publics de moderniser les institutions de l'Etat et des entreprises et de se positionner comme un acteur technologique de référence au niveau national et régional".

Pour le FNI, la mise en place du pôle technologique constitue "un tournant stratégique, qui agira en tant que véhicule d'investissement et permettra d'optimiser les investissements à travers la mutualisation des infrastructures technologiques et mettre au profit l'expertise des entreprises du Pôle afin de participer à l'amélioration du paysage numérique du pays".

De même, il contribue à développer des solutions numériques adaptées aux besoins du secteur, explorer les opportunités d'un positionnement au niveau régional et international, tout en participant au développement des services modernes, accessibles et performants aux citoyens et aux entreprises, ajoute le communiqué.

En tant qu'acteur majeur du financement des investissements stratégiques et structurants de l'Etat, "le FNI prend aujourd'hui une nouvelle dimension dans l'écosystème numérique national", note la même source qui souligne que le Fonds œuvre à mettre en place un cadre structuré de coopération, garantissant la cohérence, l'optimisation et la mutualisation des ressources.

S'agissant des enjeux de ce pôle, il s'agit de l'intégration des solutions digitales dans les activités du secteur des finances, se positionner comme un acteur dans l'accompagnement des institutions de l'Etat et des entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la transformation numérique 2030.

Le pôle technologique est aussi appelé à contribuer à la création d'un écosystème favorable au développement de l'investissement dans le domaine technologique, en application des décisions du Conseil des participations de l'Etat qui mandate le FNI à accompagner PME/PMI exercent dans le domaine des télécommunications et de l'innovation technologique, indique la même source.

