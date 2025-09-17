ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a présidé, mardi, une réunion de coordination consacrée au suivi de la situation du secteur des transports et à l'examen des futurs mécanismes d'action, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion s'est tenue au siège du ministère en présence des Présidents-directeurs généraux (PDG), des directeurs généraux des établissements sous tutelle, ainsi que des cadres du secteur, précise la même source, ajoutant que cette rencontre intervient juste après la prise de fonctions de M. Sayoud à la tête de ce ministère dans sa nouvelle composition.

La réunion, qui s'inscrit dans le cadre de l'instauration d'une plus grande dynamique et de l'amélioration de l'efficacité de la gestion des différentes structures et établissements relevant du ministère, a été consacrée à l'examen de la situation du secteur des transports et aux futurs mécanismes d'action, selon le même document.

A cette occasion, le ministre a salué les résultats positifs réalisés notamment dans les domaines du transport maritime, aérien et ferroviaire, ainsi que le suivi soutenu et régulier du dossier du transport terrestre, appelant à la poursuite des efforts avec la même détermination et le même engagement afin d'atteindre les objectifs fixés.

Dans ce cadre, M. Sayoud a mis l'accent sur la nécessité "d'adopter une approche pratique, fondée sur le sérieux et une forte volonté, d'accélérer la cadence du travail et de prendre des décisions à la hauteur des attentes", donnant des orientations et instructions aux cadres et responsables du secteur.

Après avoir exprimé sa confiance en la capacité des cadres du secteur à relever les défis, le ministre a salué les efforts consentis par les PDG, les Directeurs généraux et les cadres, les appelant à "la persévérance et à une action collective afin d'obtenir des résultats concrets au service des citoyens et du secteur", conclut le communiqué.