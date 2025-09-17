Algérie: Travaux publics - Réunion de travail pour arrêter le programme proposé dans le PLF 2026

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, mardi à Alger, une réunion de travail pour arrêter le programme du secteur, proposé dans l'avant-projet de loi de finances (PLF) pour l'exercice 2026, ainsi que pour définir les priorités de ce programme, indique un communiqué du ministère.

La rencontre, qui s'est déroulée en présence des cadres centraux du ministère, ainsi que des directeurs généraux de l'Algérienne des autoroutes (ADA), de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) et de l'Entreprise du métro d'Alger (EMA), a permis d'aborder "la situation et l'état de concrétisation du plan d'action du secteur à l'échelle nationale, notamment en ce qui concerne le développement, l'entretien et la modernisation du réseau routier, en particulier dans le Grand Sud, ainsi que les programmes complémentaires pour les wilayas de Djelfa et de Tissemsilt, en plus des opérations déjà lancées par le secteur".

A cette occasion, le ministre a affirmé que ces projets s'inscrivent parmi les priorités nationales bénéficiant d'une attention particulière de la part de Monsieur le président de la République, soulignant l'importance de déterminer précisément les besoins du secteur, mettant en avant, en parallèle, l'importance d'inscrire l'entretien du réseau routier et des autoroutes, notamment l'autoroute est-ouest, parmi les priorités de l'avant-projet de loi de finances 2026 pour le secteur, a ajouter la même source.

M. Djellaoui a également donné des instructions pour accélérer le rythme de réalisation des projets, en vue de garantir une contribution efficace des infrastructures au développement socioéconomique, insistant sur "la nécessité d'élaborer un plan d'action immédiat, comprenant des visites de terrain régulières pour suivre de près les grands projets, tout en activant des commissions spécialisées pour diagnostiquer les entraves et proposer des solutions pratiques, afin de livrer les projets dans les délais impartis, en réponse aux attentes des citoyens", selon la même source.

