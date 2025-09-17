Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MC Alger s'impose 3-2 face au MC Oran, en match avancé

ALGER — Le MC Alger a décroché une précieuse victoire face au MC Oran (3-2), mi-temps 2-1, mardi soir, au stade Ali Amar de Douéra (Alger), en match avancé de la 5e journée du Championnat d'Algérie de Ligue 1 "Mobilis" de football.

Les buts du MC Alger ont été inscrits par Zakaria Naidji (15e), Bayazid (37e) et Hamadouche dans les toutes dernières secondes de la rencontre (90'+3), offrant la victoire à son équipe dans un match riche en rebondissements.

Le MCO a, pour sa part, réagi par l'intermédiaire de Tumisang Mohutsiwa (32e) et Moulay (68e), mais cela n'a pas suffi pour éviter la défaite.

Grâce à ce succès, le MCA rejoint un quintette de tête au classement, dont son adversaire du jour, avec 7 points.

La 5e journée se poursuivra, vendredi, samedi et mercredi (24 septembre).