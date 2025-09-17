Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MC Alger s'impose 3-2 face au MC Oran, en match avancé

16 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le MC Alger a décroché une précieuse victoire face au MC Oran (3-2), mi-temps 2-1, mardi soir, au stade Ali Amar de Douéra (Alger), en match avancé de la 5e journée du Championnat d'Algérie de Ligue 1 "Mobilis" de football.

Les buts du MC Alger ont été inscrits par Zakaria Naidji (15e), Bayazid (37e) et Hamadouche dans les toutes dernières secondes de la rencontre (90'+3), offrant la victoire à son équipe dans un match riche en rebondissements.

Le MCO a, pour sa part, réagi par l'intermédiaire de Tumisang Mohutsiwa (32e) et Moulay (68e), mais cela n'a pas suffi pour éviter la défaite.

Grâce à ce succès, le MCA rejoint un quintette de tête au classement, dont son adversaire du jour, avec 7 points.

La 5e journée se poursuivra, vendredi, samedi et mercredi (24 septembre).

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.