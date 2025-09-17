Algérie: HCLA - Réunion pour l'installation de la commission du projet de 'l'Atlas linguistique algérien'

ALGER — Le Haut conseil de la langue arabe (HCLA) a tenu, mardi à Alger, une réunion officielle pour l'installation de la commission de "l'Atlas linguistique algérien", qui se veut un projet scientifique national visant à dessiner une cartographie de la diversité linguistique en Algérie et à fournir une matière scientifique afin de développer des applications de l'intelligence artificielle (IA), indique un communiqué du HCLA.

Ce projet, qui sera réalisé avec la participation de cadres du HCLA et d'une élite d'enseignants spécialisés en linguistique et en informatique, tend à mettre en place une feuille de route pour la création d'une plateforme numérique intitulée "l'Atlas linguistique algérien", à travers une enquête sur le terrain dans les différentes wilayas du pays, en vue de recueillir les mots et les expressions et d'enregistrer leur phonétique afin de les transformer en cartographies linguistiques qui établissent la répartition des dialectes et des langues", précise le communiqué.

Cette plateforme constituera "un recueil sonore scientifique" qui reflète la diversité linguistique en Algérie et fournira une matière scientifique précieuse, afin de développer les applications de l'IA".

Pour le HCLA, "l'Atlas linguistique algérien" se veut "un projet stratégique" à même de préserver le patrimoine linguistique national, de fournir une base de données scientifique pour les chercheurs et de mettre en exergue la richesse et la diversité de l'identité algérienne.