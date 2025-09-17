ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui a présidé, mardi, une conférence nationale par visioconférence, consacrée à l'évaluation des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire et à la mise en place des mesures garantissant une rentrée fluide et efficace, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre a affirmé que la rentrée scolaire constitue un "enjeu national" mobilisant les efforts des institutions de l'Etat et des hautes autorités, en la considérant comme "l'un des mécanismes essentiels pour consolider la stabilité sociale".

Il a appelé les directeurs de l'éducation à "faire montre de vigilance et de sérieux, et à assurer leur présence sur le terrain pour prendre les dispositions nécessaires à la réussite de ce rendez-vous important".

Le ministre a insisté sur la nécessité "de signaler immédiatement tout problème au ministère, en fournissant des informations précises et actualisées, afin de garantir la prise de décision adéquate au moment opportun", selon le communiqué..

Evoquant les questions liées notamment à l'encadrement administratif et pédagogique, M. Sadaoui a mis en avant l'importance de "garantir un encadrement dans les établissements scolaires, en particulier les nouveaux, tout en veillant à assurer l'encadrement pédagogique".

Concernant les cantines scolaires, il a mis l'accent sur la nécessité de "fournir des repas chauds dès le premier jour de la rentrée", en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

Il a également exhorté les directeurs de l'éducation à "transmettre à la cellule de suivi, au niveau du secrétariat général, des données précises sur la préparation des cantines scolaires dans chaque commune, au plus tard mercredi".

Abordant la question de la propreté des établissements scolaires, M. Sadaoui a instruit les directeurs de l'éducation de "coordonner directement avec les présidents des APC pour fournir les produits et moyens de nettoyage, afin d'assurer des conditions d'accueil adéquates pour les élèves".

S'agissant de la prise en charge des préoccupations des parents, le ministre a insisté sur "l'importance de répondre rapidement à leurs préoccupations et de trouver des solutions, en vue de refléter l'image réelle de l'Ecole algérienne et du service public".

Concernant la semaine nationale de la santé scolaire, le ministre a rappelé que la première semaine de la rentrée scolaire est consacrée à des activités de santé et de sensibilisation, sans perturber le programme pédagogique, à travers un cours d'introduction le premier jour, des ateliers interactifs les jours suivants et des activités d'information et de sensibilisation pendant le reste de la semaine".

Il a précisé que "les thématiques porteront sur "la santé et l'alimentation saine dans le primaire, les dangers des boissons énergisantes, l'addiction aux écrans et aux substances psychotropes dans le

collège et le secondaire", saluant l'accompagnement du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), qui a mis à disposition un nombre considérable de produits de santé destinés aux élèves dans toutes les wilayas".

Au cours de son intervention, M. Sadaoui a également abordé le dossier des ressources humaines, annonçant l'"ouverture de possibilités d'échanges entre enseignants de la même wilaya, selon des critères précis, sous la supervision du ministère", ainsi que la connexion des établissements scolaires à la fibre optique.

Dans le cadre de la promotion de la transition numérique et du développement des services éducatifs, le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'"établir des listes précises des établissements non encore connectés au réseau", relevant que "le ministère de la Poste et des Télécommunications est prêt à soutenir cette initiative".

Au terme de son intervention, le ministre de l'Education nationale a appelé tous les directeurs de l'éducation et les cadres à suivre l'exécution de ces instructions avec précision et rigueur, afin de garantir une rentrée scolaire réussie, répondant aux attentes de l'Etat et des familles algériennes", selon le même communiqué.