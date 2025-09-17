Algérie: Le ministère de l'Education nationale invite les élèves de tous les cycles à participer au 'Prix national de l'innovation scolaire'

ALGER — Le ministère de l'Education nationale a invité, mardi dans un communiqué, les élèves de tous les cycles d'enseignement, à participer au concours national "Prix national de l'innovation scolaire", dont la 1ere édition est consacrée au thème: "L'innovation dans le domaine de la robotique".

Le ministère a précisé que ce concours, qui débutera le 1er octobre prochain sur l'ensemble du territoire national, vise à concrétiser les ambitions scientifiques des élèves à travers des projets "tangibles", et de découvrir les élèves talentueux dans les domaines scientifiques et technologiques.

Ce concours s'inscrit "en droite ligne avec les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à faire de l'Ecole algérienne un lieu productif, créatif et en phase avec les exigences de l'époque", a ajouté le ministère qui a ajouté que les élèves auront l'opportunité d'exprimer "leurs capacités d'innovation et de concrétiser leurs ambitions scientifiques à travers des projets tangibles".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette initiative constitue "une nouvelle étape vers une école algérienne créative, misant sur l'intelligence de ses enfants pour remodeler les contours de l'avenir", a ajouté le ministère, soulignant que le concours vise également à " développer l'esprit d'innovation et de créativité, à relier les connaissances théoriques à la pratique, ainsi qu'à renforcer le travail collectif et la coopération, et à soutenir l'orientation vers la numérisation et l'économie de la connaissance", a ajouté la même source.

Le concours "sera ouvert aux élèves de tous les niveaux d'enseignement au sein des établissements éducatifs et d'enseignement publics et privés" et la participation peut se faire "à titre individuel ou en équipes de 2 à 6 élèves". Le projet doit être réalisé au sein de l'établissement scolaire et ne doit pas avoir été présenté auparavant dans d'autres concours", selon la même source.

Le ministère a fixé au 25 janvier 2026 la date limite de dépôt des projets réalisés par les élèves dans leurs établissements éducatifs, le 16 avril prochain étant retenu pour la cérémonie de remise des prix, coïncidant avec la célébration de la journée du savoir.

La participation à ce concours doit se faire par "le dépôt d'un dossier comprenant un formulaire de participation à retirer auprès de l'établissement scolaire, joint d'une présentation du projet ainsi que d'une courte vidéo explicative d'une durée n'excédant pas trois (3) minutes, enregistrée sur un CD", avec le strict respect "des conditions fixées par l'arrêté ministériel régissant l'organisation de ce concours", ajoute la même source.

Le lancement du "Prix national de l'innovation scolaire" avait été annoncé fin juillet dernier par le ministère de l'Education nationale.