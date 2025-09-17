Algérie: Nécessité de fournir aux citoyens des résultats concrets dans le domaine de la santé

ALGER — Le ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a souligné, mardi, la nécessité de fournir aux citoyens des résultats concrets, en améliorant les services et en garantissant une prise en charge efficace des patients, indique un communiqué du ministère.

Lors de sa première réunion avec les cadres de l'administration centrale, au cours de laquelle il a évoqué les grandes lignes de la feuille de route du système de santé, le ministre a exprimé sa volonté de "déployer tous les efforts pour faire progresser le secteur, à travers l'adoption de nouvelles mesures pratiques au service des patients", soulignant "la nécessité de fournir aux citoyens des résultats concrets, par l'amélioration des services et la garantie d'une prise en charge efficace des patients".

M. Ait Messaoudene a précisé que ces mesures "concerneront les services des urgences, considérés comme la première destination à laquelle recourt le citoyen, tout en veillant à consacrer le principe d'équité dans l'accès aux services de santé dans l'ensemble des établissements de santé au niveau national", selon le communiqué.

Il a insisté sur "la nécessité d'adopter le système contractuel comme pilier fondamental de la réforme du système de santé, en raison de la transparence et de l'efficacité qu'il apporte à la gestion, tout en poursuivant le renforcement de la décentralisation des systèmes de gestion, notamment au vu des résultats positifs obtenus dans ce domaine".

Concernant la valorisation des compétences des ressources humaines, le ministre de la Santé a appelé à "leur accorder la place qui leur sied, étant l'épine dorsale du secteur de la santé".

Il a également exhorté tous les acteurs du secteur à "redoubler d'efforts et à agir dans un esprit d'équipe, au service des patients et pour la promotion du système de santé", selon la même source.