Tunisie: Le ministre de la Santé visite l'hôpital intelligent Samsung à Séoul

En marge de sa participation au 4ème Sommet mondial de la biotechnologie, qui se tiendra le 17 septembre à Séoul, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a visité ce mardi l'hôpital intelligent Samsung de la capitale coréenne. Cette visite a pour but de soutenir le projet d'hôpital numérique du ministère de la Santé, selon un communiqué du ministère.

Cette visite a été l'occasion de renforcer la coopération en matière de connaissances, de formation et d'échange d'expériences sur les projets d'intelligence artificielle et de télémédecine. L'objectif est de soutenir le projet du ministère de la Santé et d'encourager la recherche et l'innovation dans le traitement du cancer, les greffes d'organes, les thérapies neurologiques et la génomique.

Un accord a été conclu pour qu'une délégation de Samsung se rende prochainement en Tunisie afin d'explorer les opportunités de partenariat et d'investissement.

À noter que le ministre a également rencontré ce mardi la ministre sud-coréenne de la Santé et de la Protection sociale, Jeong Eun-kyeong.