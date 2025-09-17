Tunisie: L'avancement du projet de digitalisation de l'administration au centre d'un CMR

Mardi 16 septembre 2025, la cheffe du gouvernement, Mme Sara Zaâfrani Zenzeri, a présidé un conseil des ministres dédié à l'avancement des projets de transformation numérique de l'administration. Cette réunion s'inscrit dans la continuité du suivi des décisions du conseil des ministres du 24 mai 2025 sur le programme économique et social de l'État, dont la numérisation de l'administration est un axe majeur.

En ouverture de séance, Mme la cheffe du gouvernement a souligné l'importance de la transformation numérique pour une administration tunisienne moderne, fondée sur les données ouvertes et l'intelligence artificielle. Elle a qualifié cette transformation de levier fondamental pour l'économie nationale, capable d'assurer la transparence des transactions, d'améliorer la qualité des services pour les citoyens et les entreprises, d'accroître l'efficacité du travail administratif et de renforcer la compétitivité de la Tunisie à l'échelle régionale et internationale.

Elle a insisté sur le fait que la numérisation totale de l'administration n'est plus une option, mais une nécessité absolue. Elle a donné la priorité aux projets de numérisation qui ont un impact direct sur les citoyens, les investisseurs et les entreprises, afin de stimuler l'investissement, d'améliorer le climat des affaires, de favoriser la croissance économique, de simplifier les procédures administratives et de se mettre au diapason des évolutions mondiales.

Les bénéfices de cette démarche ne se limitent pas à la rapidité et à la transparence des services, mais contribuent également à la lutte efficace contre la corruption et à la mise en oeuvre de réformes administratives profondes, conformément aux directives du président de la République, M. Kaïs Saïed.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Durant ce conseil des ministres, le ministre des Technologies de la Communication, M. Soufiane Hamissi, a présenté l'état d'avancement des projets de numérisation à court terme. Le programme de transformation numérique pour la période 2025-2026 comprend 138 projets et s'articule autour de quatre grands axes :

- La transformation numérique de l'administration (99 projets)

Développer les services à distance.

- Généraliser l'interconnexion.

- Accélérer le développement des systèmes d'information.

- La Promotion de l'économie numérique (18 projets)

- Tirer parti des opportunités offertes par l'intelligence artificielle.

- La formation et le renforcement des capacités dans les domaines numériques.

- Le développement du commerce électronique

- Le soutien à l'innovation et l'entrepreneuriat.

En conclusion du conseil, la cheffe du gouvernement a annoncé que l'État, à moyen terme (2026-2030), mettra en place une vision nationale unique pour la transformation numérique. Celle-ci définira les objectifs, les priorités et le calendrier des projets, tout en adoptant une approche axée sur l'expérience utilisateur et en intégrant la réingénierie des procédures comme condition préalable à toute numérisation.