Egypte: L'entreprise égyptienne Duaya acquiert EXMGO pour développer la numérisation des pharmacies

La start-up égyptienne Duaya, spécialisée dans les technologies de la santé, a acquis EXMGO, un fournisseur local de SaaS pour les pharmacies et les entreprises médicales, dans le cadre d'un accord à six chiffres.

La transaction, dont la valeur n'a pas été divulguée, renforce l'offre de Duaya en matière de commerce électronique et sa volonté de numériser les pharmacies.

Duaya affirme que l'acquisition élargit sa gamme de solutions au-delà de la logistique des fournitures médicales, en y ajoutant les logiciels, l'intelligence artificielle et le commerce électronique direct.

Fondée en 2021 par Ahmed Fazara, Duaya met en relation les fournisseurs avec les pharmacies, les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires. L'entreprise collabore avec plus de 500 fournisseurs médicaux et sert 12 000 clients. Elle vise à atteindre 25 000 clients d'ici la fin de l'année et à s'étendre dans le Golfe d'ici 2026.

À la suite de l'accord, EXMGO a été rebaptisée Duaya Go. La plateforme permet aux pharmacies de créer des applications et des sites web de marque, de gérer les ventes, les stocks et les paiements, et de communiquer directement avec les clients.

Points clés à retenir

Le marché égyptien de la pharmacie est très fragmenté, avec plus de 70 000 points de vente dans tout le pays, dont la plupart fonctionnent encore hors ligne. La numérisation a été lente par rapport à des secteurs comme le commerce de détail et les transports, mais la demande croissante de services en ligne et la nécessité de disposer de chaînes d'approvisionnement efficaces poussent les acteurs du secteur de la santé à adopter des plateformes numériques.

En acquérant EXMGO, Duaya se positionne à la fois comme un agrégateur d'offres et comme un fournisseur de logiciels, offrant des outils de bout en bout pour les entreprises médicales. La relance sous le nom de Duaya Go ajoute une couche de commerce électronique orientée vers le consommateur, offrant aux pharmacies un canal de vente en ligne tout en intégrant les systèmes de paiement et d'inventaire.

Cette approche reflète les tendances observées sur des marchés tels que l'Inde, où des plateformes comme PharmEasy et 1mg ont numérisé des pharmacies fragmentées pour s'emparer de parts de marché. L'initiative de Duaya souligne une évolution plus large des technologies de la santé dans la région MENA vers l'intégration verticale, combinant la chaîne d'approvisionnement, l'infrastructure numérique et le commerce électronique pour augmenter l'échelle et l'efficacité de la prestation des soins de santé.