Egypte: L'entreprise égyptienne Farid s'étend à l'Arabie saoudite et signe un contrat de 1,3 million de dollars

La startup égyptienne Farid, spécialisée dans les technologies de l'éducation, s'est implantée en Arabie saoudite en ouvrant un nouveau bureau central à Riyad. Cette initiative précède un tour de table prévu pour le quatrième trimestre 2025 et fait suite à une levée de fonds de 250 000 dollars l'année dernière.

Fondée en 2024 par Mahmoud Hussein, Farid propose des sessions individuelles en direct sur l'éducation du caractère et la santé mentale pour les enfants et les jeunes âgés de 3 à 18 ans. L'entreprise a également mis en place des programmes de formation pour certifier les jeunes et les diplômés en tant qu'entraîneurs dans sa méthodologie.

Dans le cadre de son entrée sur le marché saoudien, Farid a signé un partenariat de trois ans avec l'Association Amad pour le développement des capacités humaines, d'une valeur de 4,5 millions SAR (1,3 million de dollars). Cette initiative permettra de certifier 500 diplômés saoudiens en tant que formateurs et d'offrir des programmes éducatifs à plus de 4 000 enfants et adolescents.

L'expansion de Farid fait de l'Arabie saoudite son premier marché en dehors de l'Égypte et un point central de sa stratégie de croissance dans la région MENA.

L'Arabie saoudite investit massivement dans l'éducation et le capital humain dans le cadre de Vision 2030, qui donne la priorité à l'autonomisation des jeunes, à l'innovation et au développement des compétences. Le marché de l'éducation du Royaume devrait atteindre 17 milliards de dollars d'ici 2030, selon les cabinets d'études régionaux, avec une demande croissante pour les fournisseurs du secteur privé et de la technologie.

L'accent mis par M. Farid sur le développement du caractère et la santé mentale reflète une évolution mondiale plus large vers une éducation holistique, qui s'intéresse non seulement aux résultats scolaires mais aussi au bien-être social et psychologique. Cette évolution va de pair avec les préoccupations croissantes concernant la santé mentale des jeunes dans le monde arabe, où la sensibilisation et l'offre de services restent limitées.

En s'associant à l'association Amad, une organisation locale à but non lucratif, Farid s'inscrit dans le programme de développement communautaire de l'Arabie saoudite tout en créant des parcours de formation et d'emploi pour les diplômés. Si sa vision "Farid 2030" aboutit, la startup pourrait jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration du secteur émergent des technologies de l'information et de la communication dans la région et établir des normes pour les solutions de bien-être mental axées sur l'enfant.