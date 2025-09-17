Tunisie: 216 Capital et Plug and Play lancent un accélérateur de capital-risque

La société tunisienne de capital-risque 216 Capital s'est associée à Plug and Play, la plateforme mondiale d'innovation de la Silicon Valley, pour lancer l'accélérateur de capital-risque 216 Capital.

Le programme de six mois soutiendra jusqu'à 20 startups tunisiennes en leur apportant un financement initial de 50 000 euros (58 000 dollars) et en leur offrant le soutien d'investisseurs et d'accompagnateurs internationaux.

L'initiative est soutenue par Smart Capital et le fonds de fonds ANAVA, et s'inscrit dans la stratégie nationale de l'écosystème des startups en Tunisie.

La société tunisienne de capital-risque 216 Capital s'est associée à Plug and Play, la plateforme mondiale d'innovation de la Silicon Valley, pour lancer le 216 Capital Venture Accelerator.

Le programme de six mois soutiendra jusqu'à 20 startups tunisiennes avec un financement initial de 50 000 euros (58 000 dollars), un mentorat de la part d'investisseurs et de coachs internationaux, et l'accès au réseau mondial d'investisseurs et d'entreprises partenaires de Plug and Play. Les entreprises les plus performantes pourront également bénéficier d'un investissement complémentaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'initiative est soutenue par Smart Capital et le fonds de fonds ANAVA, s'alignant sur la stratégie nationale de l'écosystème des startups en Tunisie. L'objectif est de positionner la Tunisie comme un centre d'innovation régional reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe.

Dhekra Khelifi, partenaire de 216 Capital, a déclaré que le programme aiderait les fondateurs à structurer leurs entreprises et à lever des fonds. Yves Cabanac, de Plug and Play, a ajouté que le partenariat visait à canaliser les flux d'investissements internationaux vers l'écosystème technologique tunisien.

Points clés à retenir

La Tunisie possède l'un des écosystèmes de startups les plus développés d'Afrique du Nord, soutenu par la loi Startup Act de 2018 du gouvernement, qui a créé des incitations réglementaires, des allègements fiscaux et un soutien au financement pour les entrepreneurs. Le fonds de fonds ANAVA, géré par Smart Capital, a déjà mobilisé des centaines de millions d'euros pour les fonds de capital-risque locaux.

Pourtant, les fondateurs tunisiens se heurtent souvent à des obstacles lorsqu'ils dépassent les frontières nationales, qu'il s'agisse du manque de capital de croissance ou de la fragmentation des marchés régionaux. Le partenariat avec Plug and Play offre aux startups un lien direct avec le réseau d'investisseurs, d'entreprises et de mentors de la Silicon Valley, ce qui pourrait réduire ces obstacles.

En offrant des capitaux et une exposition internationale, l'accélérateur est conçu pour produire des entreprises tunisiennes capables de rivaliser au niveau régional et mondial. En cas de succès, le programme pourrait renforcer le positionnement de la Tunisie en tant que marché relais, en tirant parti de sa base de talents, de sa situation géographique et de son soutien politique pour ancrer les flux d'innovation à travers l'Afrique, la région MENA et l'Europe.