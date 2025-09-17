Cameroun: Université de Bertoua - La rentrée académique se prépare

À l'issue de la réunion de coordination du mois de septembre présidée le 15 septembre par le recteur, Dieudonné Emmanuel Pegnyemb, la résolution a été prise que les étudiants regagneront les amphithéâtres le 6 octobre prochain.

La rentrée académique se prépare à l'Université de Bertoua. Le point sur les préparatifs a été présenté le 15 septembre dernier. C'était au cours de la réunion de coordination du mois de septembre que présidait le chef de cette institution universitaire, Dieudonné Emmanuel Pegnyemb dans la salle des actes du rectorat. Ici, le processus de préinscription en ligne a été évalué. Occasion pour le recteur d'instruire ses collaborateurs d'exiger désormais le certificat médical comme pièce indispensable à tout dossier d'inscription à l'Université de Bertoua.

Pour clore le point sur les préparatifs de la rentrée académique après les interventions des différents acteurs, la principale résolution prise que la rentrée académique est prévue pour le 6 octobre 2025. Au cours de cette importante séance de travail, Dieudonné Emmanuel Pegnyemb a demandé à ses collaborateurs de tout mettre en oeuvre pour qu'à cette date, les différents campus soient prêts à accueillir les étudiants.

Etait également à l'ordre du jour de cette réunion, l'évaluation des préparatifs liés à la participation de l'Université de Bertoua au Salon de l'orientation académique et professionnelle (Soap) qui s'ouvre dès demain, 17 septembre, à l'hôtel de ville de Yaoundé. Sur ce point, le recteur a précisé aux différents acteurs, qu'il est attendu d'eux, une représentation honorable de l'Université de Bertoua.