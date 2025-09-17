Cameroun: Université de Bertoua - La rentrée académique se prépare

17 Septembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Huguette Manyim

À l'issue de la réunion de coordination du mois de septembre présidée le 15 septembre par le recteur, Dieudonné Emmanuel Pegnyemb, la résolution a été prise que les étudiants regagneront les amphithéâtres le 6 octobre prochain.

La rentrée académique se prépare à l'Université de Bertoua. Le point sur les préparatifs a été présenté le 15 septembre dernier. C'était au cours de la réunion de coordination du mois de septembre que présidait le chef de cette institution universitaire, Dieudonné Emmanuel Pegnyemb dans la salle des actes du rectorat. Ici, le processus de préinscription en ligne a été évalué. Occasion pour le recteur d'instruire ses collaborateurs d'exiger désormais le certificat médical comme pièce indispensable à tout dossier d'inscription à l'Université de Bertoua.

Pour clore le point sur les préparatifs de la rentrée académique après les interventions des différents acteurs, la principale résolution prise que la rentrée académique est prévue pour le 6 octobre 2025. Au cours de cette importante séance de travail, Dieudonné Emmanuel Pegnyemb a demandé à ses collaborateurs de tout mettre en oeuvre pour qu'à cette date, les différents campus soient prêts à accueillir les étudiants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Etait également à l'ordre du jour de cette réunion, l'évaluation des préparatifs liés à la participation de l'Université de Bertoua au Salon de l'orientation académique et professionnelle (Soap) qui s'ouvre dès demain, 17 septembre, à l'hôtel de ville de Yaoundé. Sur ce point, le recteur a précisé aux différents acteurs, qu'il est attendu d'eux, une représentation honorable de l'Université de Bertoua.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.