Sénégal: Programme villes sûres - La Police nationale outillée pour la sécurisation des espaces publics

Dakar — L'agence ONU Femmes a ouvert, mardi, dans le cadre du Programme "villes sûres et des espaces publics sûrs pour les femmes et les filles", un atelier de trois jours à l'intention des éléments de la Police nationale pour une meilleure sécurisation des lieux publics, a constaté l'APS.

"Les données que nous avons montrent de plus en plus que les filles, les femmes, subissent des agressions verbales, des agressions physiques, allant jusqu'aux violences sexuelles dans les marchés, les écoles (...)", a déclaré Arlette Mvondo, représentante résidente d'ONU Femmes au Sénégal lors de la cérémonie d'ouverture dudit atelier.

Selon elle, la Police nationale est un partenaire privilégié du "programme villes sûres" et avec qui l'agence onusienne est en partenariat depuis 2019 pour travailler sur les questions de prévention et de sécurisation.

"De par sa mission régalienne, la Police a pour mission justement d'assurer l'ordre public et la sécurité des citoyens et des citoyennes. C'est dans ce cadre que nous avons initié ce partenariat pour mettre en place des mesures qui permettront justement de dissuader et sécuriser les différents espaces publics", a t-elle expliqué.

La représentante résidente d'ONU Femmes au Sénégal a affirmé que cette formation va permettre aux agents de police de comprendre déjà la problématique, en termes de violences basées sur le genre, qui s'inscrit dans une problématique plus large des droits humains.

Il sera également question, selon Mme Mvondo, de voir tout l'arsenal légal et juridique qui existe au Sénégal, un "arsenal très impressionnant" pour protéger les droits des femmes et des filles.

Pour sa part, la commissaire de police Bintou Guissé, conseillère technique en charge de l'administration et du genre du directeur général de la Police nationale, a soutenu que cette formation va aider les forces de police à se rapprocher davantage de la population.

"Notre objectif est de nous rapprocher davantage des populations, des communautés, et cet atelier ne fera que renforcer nos prérogatives de tous les jours, c'est-à-dire comment mieux prendre en compte ces questions de violences dans les espaces publics", a-t-elle déclaré.

Évoquant le cas des stades, la commissaire de police estime que cette formation aidera également à mieux intégrer les femmes dans les fouilles pour arriver à une détection préventive des cas de violences basées sur le genre qui se préparent.

"Nous sommes dans cette dynamique de déployer les femmes sur tout le territoire national du Sénégal, mais aussi de les intégrer dans tous les dispositifs sécuritaires pour vraiment mieux prendre en charge ces questions" de violence, a insisté la commissaire Bintou Guissé.

Elle a rappelé que ces formes de violences qu'on appelle violences basées sur le genre sont des infractions pénales qui sont prévues et punies par la loi.

"Le harcèlement, le viol, l'attentat à la pudeur, les coups et blessures volontaires et j'en passe sont prévues et punies par la loi. Donc toute personne qui commet ces actes est passible de peine devant les cours et tribunaux", a t-elle averti.

Le ministère de la Famille et des Solidarités, la coopération espagnole et la ville de Guediawaye (ville pilote) ont pris part à cette cérémonie d'ouverture.