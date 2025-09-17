Sénégal: Saint-Louis - Le gouverneur magnifie l'engagement sacerdotal de la communauté chrétienne

Saint-Louis — Le gouverneur de la région de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, a magnifié, mardi, l'engagement sacerdotal de la communauté chrétienne aux côtés des pouvoirs publics pour relever le défi du développement économique.

"Votre action est louable et constructive. Vos paroles sont agréables et instructives. L'engagement sacerdotal de la communauté chrétienne aux côtés des pouvoirs publics pour relever le défi du développement économique est tout simplement magnifique", s'est-il félicité.

Le chef de l'exécutif régional s'exprimait à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de la 47e Assemblée générale de l'Union du clergé sénégalais (UCS).

"C'est l'occasion de vous rendre un vibrant hommage et, au nom de Son Excellence Monsieur le président de la République, de Monsieur le Premier Ministre et de l'ensemble du gouvernement, de vous féliciter pour le travail remarquable et l'attitude exemplaire dont vous faites montre dans le cadre de vos missions respectives", a-t-il déclaré.

Cette communauté, qui a la réputation d'être bien éduquée, bien formée et suffisamment préparée à assumer ses responsabilités, joue une belle partition dans la quête d'un Sénégal de paix, d'avoir et de pouvoir, et d'un Sénégal promis à un avenir radieux, a-t-il encore magnifié.

Le gouverneur a par ailleurs salué le thème choisi pour cette Assemblée générale : "Pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix au Sénégal".

L'archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur André Guèye, a dans son allocution insisté sur l'importance des réflexions menées en contexte ecclésial, notant qu'elles concernent notre pays.

"La réflexion ici menée, en contexte ecclésial, des responsables de l'église, dépasse largement son cadre et concerne notre pays qui a besoin de justice, de paix et de réconciliation", a-t-il notamment déclaré.

Il a aussi prié afin que "le Seigneur bénisse les réflexions ainsi que les résolutions, les recommandations, les actions et programmes qui émaneront de cette assemblée générale".

L'évêque du diocèse de Saint-Louis, Augustin Simmel Ndiaye, l'imam Sakho, l'adjoint au maire de Saint-Louis, entre autres personnalités, ont pris part à cette rencontre.

Plus de 200 prêtres diocésains prennent part à cette 47e Assemblée générale de l'Union du Clergé sénégalais, qui se tient du 15 au 19 septembre 2025, selon les organisateurs.

Les travaux vont s'articuler autour de trois axes prioritaires, à savoir la synodalité dans le ministère presbytéral, l'autonomie de l'Église locale, et la justice et la paix au Sénégal, précisent-ils.