Afrique de l'Ouest: BCEAO - Croissance de l'UEMOA et stabilité monétaire au cœur de la troisième session du CPM

3eme session du comité de politique monétaire de la BCEAO au titre de l'année 2025 présidé par le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou à Dakar ce 17 septembre

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a ouvert ce 17 septembre la troisième session ordinaire de son comité de politique monétaire (CPM) au titre de l’année 2025 à Dakar, au siège, de l'institution. L’occasion pour le gouverneur de la BCEAO, M. Jean-Claude Kassi Brou, de souhaiter la bienvenue au nouveau membre du comité, M. Zakarya Keïta, récemment nommé par l’Assemblée des ministres sur proposition des autorités de la Côte d’Ivoire pour remplacer le professeur Mama Ouattara.

Dans son allocution, le gouverneur a rappelé que les travaux du jour s’inscrivent dans un contexte international marqué par des incertitudes liées à l’instauration de nouveaux tarifs douaniers entre les États-Unis et leurs partenaires. Néanmoins, les perspectives économiques mondiales pour 2025 et 2026 restent favorables, en raison d’accords prévoyant des droits de douane moins élevés que prévu initialement.

Au plan régional, le gouverneur de la BCEAO assure que l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a enregistré une croissance dynamique au deuxième trimestre 2025, avec une progression du PIB réel de 6,5% en rythme annuel, après 7% au trimestre précédent.

" La demande intérieure et le dynamisme des secteurs pétrolier, gazier et agricole devraient soutenir une croissance robuste de 6,3% pour l’ensemble de l’année, identique à celle de 2024" a ajouté M. Kassi Brou. A l'en croire, le taux d’inflation a poursuivi sa dynamique baissière au deuxième trimestre 2025 pour ressortir à 0,6%, portée par un meilleur approvisionnement en produits vivriers sur les marchés locaux, la détente des cours des produits alimentaires importés et la baisse des prix des carburants à la pompe dans certains pays. Le gouverneur a également évoqué l’amélioration des comptes extérieurs au premier semestre 2025, tout en soulignant les risques liés aux incertitudes internationales. Sur le marché monétaire, les conditions se sont assouplies grâce à une liquidité adéquate dans le système bancaire et à la récente baisse des taux directeurs.

Selon M. Kassi Brou, au cours de cette session, le comité va examiner le rapport sur la politique monétaire de l’Union, élaboré par les services de la BCEAO, qui analyse l’évolution récente de l’environnement économique et évalue les risques à court et moyen terme.

Le comité va aussi étudier une demande d’admissibilité au refinancement par la BCEAO d’obligations émises par un établissement financier, a-t-il indiqué. D’autres points relatifs au rapatriement des recettes d’exploitation et à la situation du système bancaire régional ont été inscrits à l’ordre du jour à titre d’information.

Par ailleurs, le gouverneur a annoncé la reconduction de deux anciens membres pour un second mandat : M. Kodzo Mawuena DOSSA et M. Michel LAZARE. « Nous félicitons ces derniers pour la confiance renouvelée et sommes certains que l’expérience de chacun contribuera à enrichir les échanges du comité », a-t-il souligné.