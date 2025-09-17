Sénégal: SENTERMINO - Le pays se dote d'une plateforme stratégique pour la valorisation des langues nationales

16 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Centre d'Information et de Gestion des Applications Scientifiques (CIGAS) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a abrité, ce mardi, le lancement officiel de SENTERMINO, une plateforme nationale de banque de données terminologiques et de traductique. Ce projet est porté par l'IFAN Cheikh Anta Diop et l'École supérieure Polytechnique (ESP), en partenariat avec l'UNESCO, l'IFEF et le Ministère de l'Éducation nationale.

Présentée comme un outil stratégique pour l'enseignement, la recherche et la diffusion des savoirs, SENTERMINO centralise, harmonise et met à disposition des terminologies scientifiques et techniques validées et adaptées aux langues nationales.

Un projet innovant et inclusif

La plateforme vise à structurer une base de données terminologiques en ligne, évolutive et accessible à tous. Elle harmonise et valide les terminologies avec l'appui d'experts linguistiques et sectoriels, facilite la production de contenus scientifiques et pédagogiques en langues nationales et valorise le patrimoine linguistique sénégalais.

Le projet démarre avec trois langues (wolof, pulaar et seereer) et couvre plusieurs domaines : langue et communication, mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologies de l'information et de la communication. À terme, il sera élargi à d'autres langues nationales ainsi qu'à des secteurs stratégiques tels que la santé, l'environnement, l'agriculture, la justice ou l'artisanat.

Pour le directeur de l'IFAN, « ce projet est aussi un pont entre la science, la pluridisciplinarité et la traduction. Il réunit des linguistes, terminologues, mathématiciens, physiciens, chimistes, informaticiens, traducteurs et ingénieurs. Ensemble, ils vont non seulement normaliser les terminologies scientifiques, mais aussi développer des outils de traductique et de traduction assistée par ordinateur, qui permettront de passer aisément d'une langue nationale au français ou à l'anglais. Ainsi, un chercheur pourra rédiger un article en wolof ou en pulaar et le traduire automatiquement avec un haut degré de fiabilité. »

Il a également souligné que, « à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, les données linguistiques constituent désormais une ressource stratégique. SENTERMINO se révèle être un levier de souveraineté numérique, en fournissant un corpus structuré qui nourrira les technologies de demain : moteurs de recherche, systèmes de synthèse vocale, chatbots, plateformes d'apprentissage en ligne. »

