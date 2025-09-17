Sénégal: Fraude dans les dossiers de demande de visa - Cinq personnes présentées au Procureur de la République

Cinq personnes ont été arrêtées et présentées lundi, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Selon une note de la Police publiée mardi, ces individus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, fraude sur les rendez-vous d'ambassades, corruption et complicité.

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), relevant de la Direction de la Police aux Frontières, a procédé à l'arrestation de cinq individus. Ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, fraude sur les rendez-vous d'ambassades, corruption et complicité.

« Le 12 août dernier, l'Ambassade de France a saisi la DNLT afin de dénoncer des cas de fraudes détectées dans les dossiers de demande de visa d'un groupe de personnes. Identifiés et convoqués dans nos locaux, les mis en cause ont unanimement déclaré avoir connu un individu par l'intermédiaire d'une dame», rappelle la Police.

Ce dernier, poursuit la Police, leur avait promis de leur obtenir des rendez-vous via une agence de voyages, moyennant la somme de 175 000 FCFA, malgré l'indisponibilité de créneaux sur le site officiel.

Les investigations menées ont permis de localiser l'agence en question, située à la Cité Damels. Le principal suspect a été interpellé et conduit au siège de la DNLT pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés.

« Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu sans détour les déclarations des plaignants. Il a précisé que les documents litigieux lui avaient été remis par son acolyte, chargé de lui fournir les rendez-vous, moyennant 150 000 FCFA l'unité », renseigne le texte.

Selon ses propos, cet acolyte lui délivrait les documents, qu'il remettait ensuite aux demandeurs. À l'intérieur même de l'agence, il collaborait également avec un tiers.

Des demandes de visa sans rendez-vous, proposées à 150 000 FCFA par personne

Il a en outre indiqué être en lien avec un autre individu capable d'obtenir des dépôts de demandes de visa sans rendez-vous, via le prestataire BLS, en échange de 150 000 FCFA par personne.

D'après les éléments de la DNLT, la poursuite des investigations a permis l'identification et l'interpellation de ces deux individus. Ils exerçaient tous deux au centre de collecte et de dépôt dit « BLS », situé au centre-ville.

Par ailleurs, des agents de sécurité, mis à disposition par l'un des complices pour faciliter l'accès des clients à l'agence, ont également été interpellés et conduits au service.

Interrogé sur deux cartes de séjour françaises, qui se sont révélées être des faux après analyse par le bureau de fraude documentaire, le suspect principal a affirmé avec insistance qu'elles avaient été confectionnées par la dame depuis la Turquie. Ensuite, elles ont été envoyées via un GP, en contrepartie de la somme de 5 000 000 de FCFA.

Lors d'un nouvel interrogatoire portant sur son agence de voyage et les résultats de l'exploitation de son téléphone portable, le suspect a révélé qu'il achetait certaines invitations émanant d'expatriés à 100 000 FCFA l'unité. D'autres invitations provenaient d'un président d'association, organisateur de forums en France.

« Les mis en cause ont été présentés le 15 septembre 2025, devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. L'enquête suit son cours », informe la Police.