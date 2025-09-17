Sénégal: Ministère du Travail - Olivier Boucal promet une administration exemplaire

Le nouveau ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a exprimé mardi sa fierté et son sens de la responsabilité à l'occasion de sa prise de fonction, succédant à Abass Fall.

Dans un message publié après la cérémonie de passation, Olivier Boucal a rendu hommage à son prédécesseur, saluant "un engagement sans faille, un sens élevé du patriotisme et une contribution remarquable à la défense des droits des travailleurs ainsi qu'au développement économique et social du pays".

S'inscrivant dans la continuité de la vision Sénégal 2050 du président Bassirou Diomaye Faye, le nouveau ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a annoncé son ambition de mettre en oeuvre des politiques publiques "innovantes et inclusives" afin d'« améliorer la qualité des services publics, promouvoir une croissance économique durable et renforcer les capacités de l'administration ».

« Je poursuivrai avec détermination les réformes nécessaires à la modernisation de notre administration. Il s'agira notamment d'améliorer la gouvernance, de consolider la culture de la performance et de prolonger les efforts déjà engagés par Monsieur Abass Fall », a-t-il assuré.

M. Boucal a également souligné que son action se déroulera sous les orientations du président de la République et du Premier ministre Ousmane Sonko. « Par le travail, la transparence et l'écoute, nous parviendrons à bâtir une administration exemplaire, au service du progrès national », a-t-il conclu.