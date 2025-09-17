Afrique: El Hadji Diouf soutient Sadio Mané et voit le Sénégal en finale de la CAN

Invité de l'émission Galaxie Sports sur la Radio Télévision Sénégalaise (RTS), El Hadji Diouf n'a pas mâché ses mots. Loin de s'aligner sur l'avis de certains supporters qui réclament de mettre Sadio Mané sur le banc pour laisser la place aux jeunes talents, Diouf a martelé l'importance du « Nianthio » dans l'équipe nationale.

Pour le double Ballon d'Or africain, le débat est stérile. S'il reconnaît que Sadio Mané n'a plus la même vivacité que par le passé, il insiste sur son rôle crucial de leader et de stratège sur le terrain. « Même s'il n'a plus ses jambes de 25 ans, Sadio nous a beaucoup aidés en gardant le ballon face à la RD Congo », a-t-il expliqué.

Diouf va plus loin, en soulignant l'impact psychologique de Sadio Mané sur ses adversaires. « Avec lui sur le terrain, on a 60% de chances de gagner un match, car les joueurs d'en face sont inquiets quand il est là », a-t-il déclaré avec conviction. « C'est un faux débat, il faut que les gens arrêtent, car Sadio est loin d'être fini. »

Au-delà de son soutien à Sadio Mané, El Hadji Diouf a également partagé son analyse de l'équipe nationale, qu'il voit comme un sérieux prétendant à la victoire finale lors de la prochaine CAN au Maroc. Il a salué la performance des Lions face à la RD Congo à Kinshasa, dans un contexte de pression extrême, la qualifiant de « marque des grandes équipes ».

« La pression était énorme et les joueurs avaient rendez-vous avec l'histoire. Nous y sommes allés avec le désir de reprendre la première place », a affirmé Diouf, visiblement impressionné par le mental des hommes de Pape Thiaw. Selon lui, cette victoire témoigne d'un changement de statut du Sénégal sur la scène continentale. « Avant on était une institution et maintenant on est une institution respectée », a-t-il souligné.

Pour Dioufy, l'objectif est clair : la finale. « J'ai dit aux joueurs qu'ils retrouveront la même ambiance hostile au Maroc. Mais je pense qu'avec l'équipe qu'on a, il faut au minimum aller en finale », a-t-il conclu, ajoutant avec un sourire malicieux : « Après, si on rencontre le Maroc, on se reparlera de nouveau. » Ces déclarations d'El Hadji Diouf sont un véritable message de confiance et d'espoir pour les Lions à l'approche de la CAN, avec une foi inébranlable en son ancien coéquipier Pape Thiaw.