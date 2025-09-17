Sénégal: Lansana Cissé, ancien lutteur - De maçon à chauffeur de taxi, le parcours d'une reconversion

Certains lutteurs ont marqué l'histoire par leurs exploits sportifs, avant de se reconvertir après leur retraite. La rubrique « Que sont-ils devenus ? » raconte leur vie d'après-carrière. Aujourd'hui : Lansana Cissé.

Lansana Cissé était un lutteur teigneux malgré sa petite taille. Après avoir été pensionnaire de l'écurie Pikine Nord puis de l'école Balla Gaye, il a fondé sa propre structure : l'école de lutte Lansana Le Waraba ; waraba signifiant « Lion » en Bambara. Il a fait ses premiers pas dans les mbapatt (tournois de quartier) entre 1996 et 1997. C'est à « Toundou Fodé Doussouba » de Pikine qu'il a affronté et battu Oumar Camara, alors sociétaire de Pikine Mbollo et protégé de Baboye.

Ce succès lui a donné une première notoriété et l'a encouragé à poursuivre dans d'autres tournois, notamment ceux organisés par l'ancien lutteur Mbaye Samb. Séduit par la discipline, Lansana fait son entrée dans la lutte avec frappe lors de la saison 2000-2001.

Il réussit son baptême du feu en battant Socé de Fass par abandon, avant de s'offrir une autre victoire contre Bada Ndong. Son dernier combat remonte à 2018 face à Santang Gningue, à Mbour, dans une affiche organisée par Bombardier. Lansana l'a emporté, mais n'a plus retrouvé d'opportunités depuis, malgré des tentatives pour intégrer le circuit de Albourakh Events. Au fil de sa carrière, Lansana Cissé a battu plusieurs adversaires de renom : Socé de Fass, Bada Ndong, Assane Faye, Forman 2, Tidiane Faye, Tyson Guinguinéo, Safandou, El Hadji Diouf (par Ko) et Amadou Sarr. Il a toutefois connu la défaite face à Batika, Assurance de Mbour, Khadim Diallo et Ama Ndaw.

Lansana aime se remémorer ses plus grands moments. « Un jour, j'étais allé au marché Sandaga, à la boutique d'Aziz Ndiaye, pour lui demander de m'offrir un pantalon. C'est là qu'il m'a parlé d'un grand tournoi de lutte au stade Assane Diouf de la Médina, doté d'une mise de 150 000 FCfa. J'ai préparé le mbapatt, dominé la catégorie des poids lourds et remporté l'enveloppe », raconte-t-il avec nostalgie. Lors de ce même tournoi, Modou Lô avait brillé chez les poids légers. Lansana considère sa défaite contre Khadim Diallo comme la plus amère de sa carrière. « Je me croyais meilleur, mais j'ai été mis Ko et me suis évanoui », confie-t-il.

À l'inverse, il garde un souvenir ému de sa victoire sur Bada Ndong. « C'était un grand champion, un vrai bagarreur et un puncheur redoutable. Après ce revers, il a arrêté sa carrière et s'est installé en Italie », se souvient-il. En parallèle de sa carrière sportive, Lansana s'est très tôt tourné vers la maçonnerie, suivant les pas de son père. Il y a gagné ses premiers revenus en décrochant des chantiers importants. Polyvalent, il a également exercé plusieurs métiers : jeu de faux-lion (simb), vente de téléphones à la Salle de vente au Plateau, boucher à la Seras.

Depuis plusieurs années, l'ancien lutteur est chauffeur de transport en commun (clando) au garage Les Baux Marchés de Pikine, où il occupe la fonction de président des chauffeurs stationnant devant le marché au poisson. Lansana a aussi suivi une formation en garde rapprochée et détient un diplôme dans ce domaine.