Sénégal: Olivier Boucal entend moderniser l'administration au service des Sénégalais

Le nouveau ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, s'est engagé, mardi, à moderniser l'administration sénégalaise afin de répondre aux attentes des citoyens et de soutenir la croissance économique.

"Je m'engage à mettre en oeuvre toutes les politiques publiques innovantes et inclusives pour améliorer la qualité des services, promouvoir la croissance économique et renforcer les capacités de l'administration", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Abass Fall, élu récemment maire de Dakar.

Dans cette perspective, M. Boucal a promis d'accélérer la transformation numérique de l'administration, de renforcer la culture de performance et de responsabilité, tout en garantissant une gouvernance "transparente et efficace".

Il a insisté sur la nécessité de faire de la fusion des deux départements ministériels un atout pour le pays, en coordonnant efficacement les services et en intégrant les équipes.

"Mon objectif est de créer une administration publique forte, efficace et responsable, capable de faire face aux défis et de promouvoir le développement du Sénégal", a-t-il déclaré, en rendant hommage à son prédécesseur, désormais maire de Dakar.

Il a salué "la rigueur et la dignité" qui ont marqué son passage au ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, tout en lui souhaitant "plein succès dans ses nouvelles fonctions".

M. Boucal a réaffirmé sa détermination à servir les travailleurs, les fonctionnaires et l'ensemble des usagers du service public "sans discrimination", en droite ligne du Plan de redressement économique et social récemment validé par le gouvernement.

"Ensemble, nous pouvons faire du Sénégal un pays souverain, juste et prospère, où tous les citoyens ont accès aux opportunités et aux services de qualité", a-t-il conclu